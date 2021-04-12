Олич: «Игра была тяжёлой»

Наставник ЦСКА отреагировал на победу над «Ротором» в матче 25-го тура РПЛ .

Как и сказали перед встречей, игра была тяжелой. Сейчас практически в каждом матче «Ротор» борется за выживание. Они думали об обороне и ждали момент, когда смогут сделать контратаку. Самое главное для нас было оставаться спокойными. Гол, который пришел на последних минутах первого тайма, стал очень важным моментом для команды.