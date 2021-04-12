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Олич: «Игра была тяжёлой»

12 апреля 2021, 22:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Наставник ЦСКА Ивица Олич отреагировал на победу над «Ротором» в матче 25-го тура РПЛ.

Как и сказали перед встречей, игра была тяжелой. Сейчас практически в каждом матче «Ротор» борется за выживание. Они думали об обороне и ждали момент, когда смогут сделать контратаку. Самое главное для нас было оставаться спокойными. Гол, который пришел на последних минутах первого тайма, стал очень важным моментом для команды.

Мне не понравились первые 10 минут ЦСКА. Мы проиграли очень много мячей. После этого начали играть как надо, у нас было несколько хороших моментов, в которых нам не удалось забить, но главное — во мне была уверенность, что моменты еще будут.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
13 апреля в 00:05
Уже лучше, чем при Гончаренко. При Гончаренко много атаковали бы, создавали много моментов, но не забили бы, а сами пропустили бы с какой-нибудь одной-единственно контратаки. Так всегда и бывало.
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 23:21
С ПОБЕДОЙ ЦСКА !!! Ну а то что не всегда всё получается, так это начало большой перестройки. Всё только начинается. Труден путь на верх. Будет строится новая команда, будет много трудностей для Олича и это естественный процесс в становлении. Есть ещё игры в чемпионате и за кубок России. И это трудные игры, будем надеяться на лучшее. Терпение долгое , и путь к удачи длинный. Я думаю следующий сезон для ЦСКА Олича и болельщиков будет удачным .
Приходится ждать надеяться и верить !!! Удачи ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 23:12
Понятно, что за полторы недели трудно что то изменить. Но то что армейцы прибавили в некоторых аспектах - бросается в глаза. Стали меньше делать касаний мяча, стараются играть в одно два касания. Мяч стал двигаться гораздо быстрее, несколько возросли скорости. Маловато пока наигранных комбинаций, но эти вещи наигрываются не за пару дней. Оличу продолжать в том же духе, летом наверняка будут изменения и будем надеяться, что усиление будет обязательно.
Всем здоровья.
beefs
beefs
12 апреля в 22:27
победа есть победа, нечего плакаться...
Сидор новый
Сидор новый
12 апреля в 22:24
Ну а для армейцев сейчас все игры или тяжелые или проигранные
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 22:22
С Ротором тяжело,а как ты собираешься прямых конкурентов обыгрывать!?
oFANATo
oFANATo
12 апреля в 22:13
Играть против команд которые
выставляют двухэтажный автобус
всегда не просто.
Хорошо что с приходом Олича
уже третью игру ЦСКА выигрывает против автобусов.
shlomo
shlomo
12 апреля в 22:12
Посмотрим на дальнейшие..... пока это были только цветочки.....ягодки впереди...
Futurista
Futurista
12 апреля в 22:05
Ровная было игра)...
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