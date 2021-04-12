Олич: «Игра была тяжёлой»

Наставник ЦСКА Ивица Олич отреагировал на победу над «Ротором» в матче 25-го тура РПЛ.
Как и сказали перед встречей, игра была тяжелой. Сейчас практически в каждом матче «Ротор» борется за выживание. Они думали об обороне и ждали момент, когда смогут сделать контратаку. Самое главное для нас было оставаться спокойными. Гол, который пришел на последних минутах первого тайма, стал очень важным моментом для команды.
Мне не понравились первые 10 минут ЦСКА. Мы проиграли очень много мячей. После этого начали играть как надо, у нас было несколько хороших моментов, в которых нам не удалось забить, но главное — во мне была уверенность, что моменты еще будут.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Приходится ждать надеяться и верить !!! Удачи ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Приходится ждать надеяться и верить !!! Удачи ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!