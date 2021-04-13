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«Рубин» показал, как Абильдгору удаётся сохранять спокойствие

13 апреля 2021, 16:18

Пресс-служба «Рубина» в твиттере опубликовала видеоролик, в котором показано, как полузащитник команды Оливер Абильдгор снимает стресс после матчей.

«Оливер Абильдгор – один из лучших опорников в РПЛ! Король единоборств, мастер отборов и перехватов, при этом всегда сохраняющий спокойствие и хладнокровие! Как ему это удаётся? Ответ на этот вопрос уже ждёт вас в видео!» — говорится в описании к видео.

В прошлом туре РПЛ «Рубин» обыграл «Ростов». В турнирной таблице казанцы идут на 5-м месте (43 очка).

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 18:07
Идея хорошая, реализация так себе. Детский уровень
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 апреля в 17:05
Надо думать о футболе, а не о кино.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 16:58
А кокоша стульями машет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 16:36
Очень разносторонний спортсмен
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 16:36
Зачем так переживать
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