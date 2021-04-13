«Рубин» показал, как Абильдгору удаётся сохранять спокойствие

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13 апреля 2021, 16:18

Пресс-служба «Рубина» в твиттере опубликовала видеоролик, в котором показано, как полузащитник команды снимает стресс после матчей.

«Оливер Абильдгор – один из лучших опорников в РПЛ ! Король единоборств, мастер отборов и перехватов, при этом всегда сохраняющий спокойствие и хладнокровие! Как ему это удаётся? Ответ на этот вопрос уже ждёт вас в видео!» — говорится в описании к видео.

👑 Оливер Абильдгор – один из лучших опорников в #ТинькоффРПЛ! Король единоборств, мастер отборов и перехватов, при этом всегда сохраняющий спокойствие и хладнокровие!



Как ему это удаётся? Ответ на этот вопрос уже ждёт вас в видео! pic.twitter.com/VUBdJPqqgG — «Рубин» Казань (@fcrk) April 13, 2021