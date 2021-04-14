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Почеттино: «Жаль, что ПСЖ не забил, но мы очень рады выйти в полуфинал»

14 апреля 2021, 01:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы были очень сосредоточены. Это был по-настоящему трудный матч. Я очень рад, и игроки заслуживают большой похвалы. Выиграть и выйти в полуфинал — это потрясающий момент для нас.

Когда ты находишься на бровке, очень близко к полю, нелегко получать удовольствие от игры, но я стараюсь. В это время я спокоен снаружи, но внутри испытываю соревновательный стресс. Это адреналин, который мы так любим ощущать, но сегодня была фантастическая игра.

Я счастлив за игроков, штаб и клуб — за президента и за [спортивного директора] Леонардо тоже. Здорово разделить вместе эти счастливые моменты.

Мы много работали над корректировкой нашего позиционирования [во время матча] и улучшением игры, особенно на флангах. Мы предоставили им намного меньше свободы. Жаль, что не удалось забить, но мы очень довольны.

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Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 02:12
Могли забить и не один раз, но - это бывает.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 01:58, ред.
Поздравляю ПСЖ с выходом в полуфинал !!! И если бы Неймар был поудачливей в первом тайме, то все вопросы были бы уже сняты. Штанга перекладина и мастерство Нойера спасло Баварию от поражения уже в первом тайме. Хоть Бавария и владела териториальным преимуществом , но ничего опасного создать так и не смогла. Всё на что была способна Бавария, так это единственный мяч забитый в ворота ПСЖ. Конечно же повлияло и то что у Баварии не играли ряд ключевых игроков. Значит сегодня был день ПСЖ !!! Будем ждать что сможет преподнести ПСЖ в полуфинале. Всем Добра !!!
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