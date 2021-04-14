Почеттино: «Жаль, что ПСЖ не забил, но мы очень рады выйти в полуфинал»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы были очень сосредоточены. Это был по-настоящему трудный матч. Я очень рад, и игроки заслуживают большой похвалы. Выиграть и выйти в полуфинал — это потрясающий момент для нас.

Когда ты находишься на бровке, очень близко к полю, нелегко получать удовольствие от игры, но я стараюсь. В это время я спокоен снаружи, но внутри испытываю соревновательный стресс. Это адреналин, который мы так любим ощущать, но сегодня была фантастическая игра.

Я счастлив за игроков, штаб и клуб — за президента и за [спортивного директора] Леонардо тоже. Здорово разделить вместе эти счастливые моменты.

Мы много работали над корректировкой нашего позиционирования [во время матча] и улучшением игры, особенно на флангах. Мы предоставили им намного меньше свободы. Жаль, что не удалось забить, но мы очень довольны.