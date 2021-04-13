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Фердинанд: «Калверт-Льюин стал бы фантастическим подписанием для МЮ»

13 апреля 2021, 14:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин мог бы проявить себя в составе «красных дьяволов».

Мне нравится Доминик. Я смотрел много матчей «Эвертона» в этом году, и он из тех, кто нервирует защитников. Против него ты не захочешь играть каждую неделю. Доминик агрессивен.

Я разговаривал с Карло Анчелотти в начале этого года, и он упомянул [Филиппо] Индзаги, сказав, что ему не нужно много моментов, чтобы забивать голы. Я смотрю на Калверт-Льюина и, кажется, он слышал слова Карло. Он хорошо учится.

Мы видели, какие награды он получил, он попал в сборную Англии, забив кучу голов. Я думаю, что он стал бы фантастическим подписанием для «Манчестер Юнайтед».

Также недавно Фердинанд высказался о критике болельщиков в адрес владельца «Ньюкасла».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 апреля в 18:19
Он только головой хорошо играет, с техникой проблемы. Уж лучше Кейна взять.
shur
shur
13 апреля в 15:59, ред.
...везде поспевающий игрок, проныра!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 14:05
В нападении есть ребята. Без продаж подписывать никого не стоит. Фернандешу нужен креативный помощник вместо Погба.
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