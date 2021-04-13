Фердинанд: «Калверт-Льюин стал бы фантастическим подписанием для МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что нападающий «Эвертона» мог бы проявить себя в составе «красных дьяволов».

Мне нравится Доминик. Я смотрел много матчей «Эвертона» в этом году, и он из тех, кто нервирует защитников. Против него ты не захочешь играть каждую неделю. Доминик агрессивен.

Я разговаривал с Карло Анчелотти в начале этого года, и он упомянул [Филиппо] Индзаги, сказав, что ему не нужно много моментов, чтобы забивать голы. Я смотрю на Калверт-Льюина и, кажется, он слышал слова Карло. Он хорошо учится.

Мы видели, какие награды он получил, он попал в сборную Англии, забив кучу голов. Я думаю, что он стал бы фантастическим подписанием для «Манчестер Юнайтед».