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Флик: «„Бавария“ бы прошла ПСЖ, если бы не пропустила тот третий мяч»

14 апреля 2021, 01:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

С учётом всех тех моментов, которые мы не использовали в первом матче, мы бы прошли дальше, если бы не пропустили тот третий мяч.

Вы видели, насколько ПСЖ опасен в атаке. Но даже несмотря на то, что дальше прошли они, я хочу как следует похвалить свою команду. И, как умеющий проигрывать человек, хотел бы поздравить ПСЖ.

Обычно моя команда очень умело атакует, но сегодня нам не хватало завершающего удара. Мы должны принять это, хоть и предпочли бы иной исход поединка.

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рус фан
рус фан
14 апреля в 21:35
Левы не хватало возможно, а так ПСЖ то же хорошая команда.
cska1948
cska1948
14 апреля в 09:30, ред.
Флик: «„Бавария“ бы прошла ПСЖ, если бы не пропустила тот третий мяч»
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Почему именно ТРЕТИЙ, а не первый? А может не надо было пропускать ВТОРОЙ? А может не надо было пропускать и ПЕРВЫЙ, и ВТОРОЙ? А может не надо было ВООБЩЕ пропускать?
cska1948
cska1948
14 апреля в 09:26
"...С учётом всех тех моментов, которые мы не использовали в первом матче, мы бы прошли дальше, если бы не пропустили тот третий мяч..."
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Если мыслить категорией "ЕСЛИ БЫ", то ЕСЛИ БЫ Неймар использовал свои моменты во вчерашней игре, то Бавария проиграла бы ещё с более крупным счётом чем у себя дома.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 06:08
Обидный вылет,не хватило Левандовски
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 апреля в 03:27
ПСЖ были объективно лучше
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 01:54
Обе команды были хороши в этом противостоянии. ПСЖ в первом матче улыбнулась удача , а сегодня удача улыбалась Баварии. Ведь ПСЖ мог все решить еще в первом тайме, но не все забивается в футболе. Бавария играла хорошо, но в штрафной никак не могли вывести кого либо на завершающий удар, явно не хватало хладнокровия Левандовского , несколько суетливо выглядели в атаке . В сумме ничья, но дальше идет ПСЖ - таковы правила.
Всем здоровья.
311
311
14 апреля в 01:35
Флик решил стать кэпом!)
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