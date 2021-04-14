Флик: «„Бавария“ бы прошла ПСЖ, если бы не пропустила тот третий мяч»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.
С учётом всех тех моментов, которые мы не использовали в первом матче, мы бы прошли дальше, если бы не пропустили тот третий мяч.
Вы видели, насколько ПСЖ опасен в атаке. Но даже несмотря на то, что дальше прошли они, я хочу как следует похвалить свою команду. И, как умеющий проигрывать человек, хотел бы поздравить ПСЖ.
Обычно моя команда очень умело атакует, но сегодня нам не хватало завершающего удара. Мы должны принять это, хоть и предпочли бы иной исход поединка.
Всем здоровья.
Всем здоровья.