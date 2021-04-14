Флик: «„Бавария“ бы прошла ПСЖ, если бы не пропустила тот третий мяч»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

С учётом всех тех моментов, которые мы не использовали в первом матче, мы бы прошли дальше, если бы не пропустили тот третий мяч.

Вы видели, насколько ПСЖ опасен в атаке. Но даже несмотря на то, что дальше прошли они, я хочу как следует похвалить свою команду. И, как умеющий проигрывать человек, хотел бы поздравить ПСЖ .

Обычно моя команда очень умело атакует, но сегодня нам не хватало завершающего удара. Мы должны принять это, хоть и предпочли бы иной исход поединка.