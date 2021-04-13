Гюндоган: «Холанд доставляет проблемы обороне любой команды»

Полузащитник «Манчестер Сити» накануне ответного матча против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился мнением об игре форварда немецкой команды .

Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанд всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды. Его статистика в Бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлингом не знаком. У него есть все, чтобы забраться на вершину.