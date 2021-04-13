ГлавнаяНовости

Гюндоган: «Холанд доставляет проблемы обороне любой команды»

13 апреля 2021, 16:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган накануне ответного матча против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился мнением об игре форварда немецкой команды Эрлинга Холанда.

Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанд всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды. Его статистика в Бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлингом не знаком. У него есть все, чтобы забраться на вершину.

Все новости
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
«Артета и „Арсенал“ — идеальная пара». Эмери — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 18:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz
13 апреля в 17:24
Завтра тоже без голов уйдет с поля, сразу домой.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 17:12
Что они носятся с этим Холандом.
Василий 50
Василий 50
13 апреля в 17:03
Желаю Холанду победить МС!!!
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 16:53
Холанд молодое дарование . Который забивает множество мячей, есть скорость и физически хорошо сложен. Он и в одиночку может решить судьбу любого матча . Единственное непонятно, шумиха вокруг него, которая исходит от его агента и отца . Уж больно рано они начали его отценивать за такие деньги 💰, которые требуют за Холанда. Сумма превышающая контракты Месси и Рона . Он ещё не достиг и малой части этих звёзд, а деньги за него требуют колоссальные. И этот момент может надломить психику молодого человека , ничем хорошим это может не закончится. Конечно же хочется увидеть новую звёздочку на футбольном небосклоне . Будем верить что всё у него получится !!!
Удачи и больших Успехов Холанду !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 16:48
Эрлингу надо показать товар лицом как говорится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 16:34
Холанд топ,его бы в ПСЖ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 16:31
Холанд скоро станет лучшим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100