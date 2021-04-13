Терзич: «„Боруссия“ уже доказала, что ей по плечу биться с грандами»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» поделился мыслями об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась победой английской команды — 2:1.

Все мы нисколько не сомневаемся в своих силах, но только этого для достижения результата будет недостаточно. Мы уже доказали, что нам по плечу биться с грандами. Завтра нам предстоит решить невероятно сложную задачу. Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно.

Эрлинг Холанд не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело. Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова.