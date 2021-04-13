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Терзич: «„Боруссия“ уже доказала, что ей по плечу биться с грандами»

13 апреля 2021, 15:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мыслями об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась победой английской команды — 2:1.

Все мы нисколько не сомневаемся в своих силах, но только этого для достижения результата будет недостаточно. Мы уже доказали, что нам по плечу биться с грандами. Завтра нам предстоит решить невероятно сложную задачу. Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно.

Эрлинг Холанд не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело. Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
13 апреля в 17:20
Рахимов с Иисусом только и ждут, чтобы они всей командой вперед побежали. Особенно для черники отличный шанс реабилитироваться, а то всё ноет, видите ли сезон для него странный.
Боруссия будет уничтожена, не смешите, праздник на вашей улице уже закончился!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 16:59
Уверен, что Боруссия пройдёт МС.
ARMENIAN
ARMENIAN
13 апреля в 16:47
если бы гол у Боруссии не украли, было бы лучше.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 16:43
Дортмунд в первом матче показал что потенциал у команды высок и Сити можно сказать повезло!Более справедливым итогом первого матча была бы ничья!Теперь как говорят и карты в руки!Но есть одно как мне кажется но...Дортмунду придется много атаковать дома , чтобы обеспечить результат и значит будет много свободных зон , что только на руку индивидуально сильным и быстрым игрокам Сити. Хорошо бы забить быстрый гол и вот тогда придется идти вперед Сити!Вообщем ожидаю матча на встречных курсах!
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 16:36
То что предстоит тяжёлый матч, я думаю не у кого не вызывает сомнений. Но есть огромный опыт таких игр у Ман Сити, чего нельзя сказать о молодой Боруссии М. И это может сказаться на исход игры. Есть победа у Ман Сити, правда с минимальным счётом. Есть надежда у Боруссии, мяч забитый на выезде, который может стать стимулом в домашней игре. Я думаю всё таки опыт Ман Сити в этом противостоянии будет решающим. Но игра будет напряженная, легко не будет никому. Ждём классный футбол ⚽ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
drug01
drug01
13 апреля в 16:19
Ждем результат с плюсом
Mangur
Mangur
13 апреля в 16:19
Удачи. Будем ждать интересной игры.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 16:13
Счет минимальный, гол на выезде забили, так что шансы вполне реальные. МС - это конечно очень сильный соперник, но и Боруссия не лыком шита. Хоть ей и не хватает стабильности, но упереться в одном конкретном матче она вполне способна. Холанд скучать защите МС не даст - определенно. Так что ждем интересной игры.
Пусть победит тот, кто победит.
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 апреля в 16:05
Пройдут мешок как пить дать
Эдмон
Эдмон
13 апреля в 16:02
запросто может пройти
Василий 50
Василий 50
13 апреля в 15:59
Вот бы сейчас еще раз доказать...
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