«Терять нам особо нечего». Клопп — о предстоящем матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Я играл против «Реала» несколько лет назад с «Боруссией» Д. Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено все или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать «Реалу» создать ни одного момента. Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу.