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«Терять нам особо нечего». Клопп — о предстоящем матче с «Реалом» в ЛЧ

13 апреля 2021, 15:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Я играл против «Реала» несколько лет назад с «Боруссией» Д. Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено все или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать «Реалу» создать ни одного момента. Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 апреля в 14:42
удачи, пусть победит сильнейший в честной игре!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 17:47
Задача трудная,но выполнимая, Реал это не Барселона
bublikyo
bublikyo
13 апреля в 17:11
3 0 расслабляет больше чем 3:1, так что Реал будет с максимальной концентрацией, главное чтобы физики хватило
swed27
swed27
13 апреля в 16:33
Камбэка не будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 16:29
Сложно будет перебороть Реал.
sihafazatron
sihafazatron
13 апреля в 15:59
верю в ливер, удачи!))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 апреля в 15:57
Пусть сыграют без оглядки на счет.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 15:56
Посмотрим , все закончится, могут и отыграться.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 15:54
Да уж. Реал выиграет !!!
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