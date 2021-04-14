Де Лаурентис заявил, что снимется с чемпионата, если арены будут пустовать

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис во время Ассамблеи Серии A в жесткой форме раскритиковал FIGC.
Патрон неаполитанского клуба повысил голос и обвинил FIGC в том, что ею руководят некомпетентные и недееспособные люди.
Де Лаурентис заявил, что «Наполи» снимется с чемпионата и что он подаст на организацию в суд, если не будет рассмотрен вопрос о возвращении болельщиков на стадионы.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Дайте хотя бы привитым возможность посещать матчи, или рассаживайте людей шахматами. Ну, и это же тупизм и признак пофигизма властей, что люди не могут ходить на стадион на полуторачасовой матч, но при этом им разрешено летать ночными рейсами в Таиланд и торчать в аэропорту. Почему тайские бордели могут зарабатывать, а итальянские клуб — нет.
Дайте хотя бы привитым возможность посещать матчи, или рассаживайте людей шахматами. Ну, и это же тупизм и признак пофигизма властей, что люди не могут ходить на стадион на полуторачасовой матч, но при этом им разрешено летать ночными рейсами в Таиланд и торчать в аэропорту. Почему тайские бордели могут зарабатывать, а итальянские клуб — нет.