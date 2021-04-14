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Де Лаурентис заявил, что снимется с чемпионата, если арены будут пустовать

14 апреля 2021, 14:05

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис во время Ассамблеи Серии A в жесткой форме раскритиковал FIGC.

Патрон неаполитанского клуба повысил голос и обвинил FIGC в том, что ею руководят некомпетентные и недееспособные люди.

Де Лаурентис заявил, что «Наполи» снимется с чемпионата и что он подаст на организацию в суд, если не будет рассмотрен вопрос о возвращении болельщиков на стадионы.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
14 апреля в 21:11
Итальянский федун! Гы-гы
kind pennywise
kind pennywise
14 апреля в 20:13
Он часом не родственник Дино Де Лаурентиса?
Ozabot
Ozabot
14 апреля в 16:36
Может он и неадекват лютейший, но давление на чиновников только приветствуется. Особенно от людей, у которых есть деньги и влияние. Люди уже запарились сидеть дома, экономика индустрии развлечений летит коту под хвост, а воз и ныне там, где был год назад. При этом чиновники только обещают, говорят каждый день разные вещи, а действий — ноль.
Дайте хотя бы привитым возможность посещать матчи, или рассаживайте людей шахматами. Ну, и это же тупизм и признак пофигизма властей, что люди не могут ходить на стадион на полуторачасовой матч, но при этом им разрешено летать ночными рейсами в Таиланд и торчать в аэропорту. Почему тайские бордели могут зарабатывать, а итальянские клуб — нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 15:01
Это слышится как угроза
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 апреля в 14:29
Федун мировой лидер в этом вопросе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 14:28
Покупайте у нас Спутник V и всё у вас встанет в норму.
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 14:27
Леня прокололся! Вот и в Италии актив есть)
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 14:19
Пугает, никто сниматься не будет. Это мы уже проходили. Наполи сам себе не враг, просто эмоции захлестнули господина президента. Он же прекрасно понимает, что за такой демарш может последовать серьезнейшее наказание. Тут может быть и огромный штраф и понижение в классе. Так что дядя просто вспылил и ничего более.
Всем здоровья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 14:07, ред.
Ничего сами придумать не могут...
Плагиат чистой воды....
Ждём завтра : "Судите нас как Зенит"....
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 14:07
Воо, это уже серьёзно!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 14:06
Федун номер два...
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