Де Лаурентис заявил, что снимется с чемпионата, если арены будут пустовать

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14 апреля 2021, 14:05

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис во время Ассамблеи Серии A в жесткой форме раскритиковал FIGC .

Патрон неаполитанского клуба повысил голос и обвинил FIGC в том, что ею руководят некомпетентные и недееспособные люди.

Де Лаурентис заявил, что «Наполи» снимется с чемпионата и что он подаст на организацию в суд, если не будет рассмотрен вопрос о возвращении болельщиков на стадионы.