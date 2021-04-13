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«Спартак»: «Есть видео выступления Гильерме с бутылкой»

13 апреля 2021, 19:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал новость о том, что вратарь «Локомотива» Гильерме был дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «красно-белых» в недавнем матче чемпионата России.

До 20-й минуты, когда мы пропустили гол, а Гильерме совершил спринтерский рывок, чтобы показать неприличный жест в адрес гостевой трибуны, никаких персональных и централизованных скандирований в адрес вратаря не было. Есть видео его выступления с бутылкой, где он повторил этот жест. Когда трибуны увидели его рывок чуть ли не от центрального круга, то забеспокоились о его состоянии. И отдельные болельщики могли быть недовольны его поведением. Но до этого оскорблений не было. Этот эпизод показывает, что игроки должны осознавать меру ответственности, особенно зная, что есть предыстория конфликта.

Какими действиями мы остались недовольны? Он не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне. Потом он его повторил с использованием бутылки.

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Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys ответ Tostao (раскрыть)
15 апреля в 14:27
Сойдёт 8)
рже
рже
14 апреля в 11:10
    Tostao
    Tostao ответ Apokalipsys (раскрыть)
    14 апреля в 08:52
    Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
    Но только лишь для информации
    ------------------------------

    Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
    Но только после экзекуции нотацией.
    13 RUS
    13 RUS
    14 апреля в 07:20
    Девки все ноют, что за клуб
    Apokalipsys
    Apokalipsys ответ Tostao (раскрыть)
    14 апреля в 07:14
    Не носит капитанскую повязку страж ворот,
    И рукоблудил он в другой интерпретации,
    Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
    Но только лишь для информации...
    ABir
    ABir
    14 апреля в 05:58
    Хоть его и натурализовали, но он так и остался диким. И это вратарь сборной России
    Tostao
    Tostao
    14 апреля в 03:23, ред.
    На все художества его и клоунаду,
    Смотрел болельщик с интересом.
    Поставит ли в ворота Маринато
    Блюститель норм - товарищ Стас Черчесов?
    Valeron112
    Valeron112
    14 апреля в 00:37
    Как детской строкой: Ахах👉. Ну сквозит уже а?) Вон какие матчи лч, а эти сопли разве что Мачт ТВ не освещает...кёрлинг и регби леди и джентльмены с режиссёром Д.Губером🙋
    youtomee
    youtomee
    14 апреля в 00:17
    "Потом он его повторил с использованием бутылки" - ну в отношении таких "болельщиков" можно было бы и еще раз повторить на бис
    NYJ
    NYJ
    13 апреля в 23:55
    В клубе Спартак осознают, что теперь за болельщикам команды возможно самое пристальное внимание за их поведением на трибунах?! Тем более по этому эпизоду есть условное наказание
    Agamaga........
    Agamaga........
    13 апреля в 23:51
    Шальные деньги лишили разума многих игроков РПЛ.
    Дмитрюк
    Дмитрюк
    13 апреля в 23:37
    Давайте тогда все правила отменим, что мелочиться. Будет как в африканских племенах, тем более по остальным критериям наша страна уже там.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    13 апреля в 23:16
    Нда, это уже очень смешно)

    Вот пример: в один день в ворота Спартака и Зенита назначают в 1/8 финала кубка России похожие пенальти. В итоге от Зенита пара слов, от Спартака тирада на несколько месяцев о вселенском заговоре)

    Совет Спартаку: надо быть проще)))
    Petergoff
    Petergoff
    13 апреля в 23:09
      berda2003
      berda2003
      13 апреля в 22:27
      ну, показал отношения к 56ам, и чё? включи ТНТ - Маринат белоснежка...
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      13 апреля в 21:56
        морозз
        морозз
        13 апреля в 21:35
        Гильерме решил устроить шоу и отдохнуть от футбола в солнечной Бразилии, отсюда и жесты и гримасы и кривляния! Заслужил непродолжительный отпуск!
        897udpdakbra
        897udpdakbra
        13 апреля в 21:34
        А в итоге мясо снимется с чемпионата))
        dalex83
        dalex83
        13 апреля в 21:08
        Ждем в Насиляй педофиляй Гилерми с бутылочкой, которой он показал жест и попив из нее водички...
        А чем не сборная ?) Сидел за удар стулом, спалился зарукой , а тут через бутылку агитация и завезда насиляй - педофеляя )
        желаю чтобы вам
        желаю чтобы вам
        13 апреля в 20:50
        вогнал гимназисток в краску)))
        Анд-м
        Анд-м
        13 апреля в 20:41
          mihaluch
          mihaluch
          13 апреля в 20:20
          Выигрывать честно не получается попробуют так.
          Baggio R.
          Baggio R. ответ Байкал-38 (раскрыть)
          13 апреля в 20:04
          А что ты стрелки на Кулёмина переводишь? Небылицы какие-то собственного сочинения ему приписываешь. Провокация со стороны Гильерме была? Была! Так что наказание он получил заслужено. Хватит уже его покрывать.
          makkie
          makkie
          13 апреля в 19:51
          Гильерме странный тип.
          Вначале показал жест с бутылкой, а потом из этой же бутылки попил водичку )))
          Эдмон
          Эдмон
          13 апреля в 19:51
          честно выигрывать не могут вот и строят всякие подлянки
          sten312
          sten312
          13 апреля в 19:47
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            13 апреля в 19:46
              Ванечка
              Ванечка
              13 апреля в 19:46
              Ну теперь этот эпизод Спартак будет мусолить несколько месяцев... пора заканчивать...
              AmIIIeR89
              AmIIIeR89
              13 апреля в 19:44
                Байкал-38
                Байкал-38
                13 апреля в 19:41
                Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал новость о том, что вратарь «Локомотива» Гильерме был дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «красно-белых» в недавнем матче чемпионата России.
                "На фанатской трибуне сидели мальчики паиньки и девочки приличные. Я всех их родителей знаю лично, воспитаны в строгих традициях. Они не курят, не пьют, отношении между собой не имеют, медляки танцуют на расстоянии двух метров друг от друга. Короче самая культурная элита Москвы. А тут подлетел извращенец Гильерме с бутылкой и начал показывать им то, что они до 70-ти лет не должны видеть. У ребят психологическая травма на всю жизнь, больше половины находятся на лечении, остальные не выходят из подвалом, боятся людей".
                Какой же Ярослав Кулёмин сказочник!!!
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