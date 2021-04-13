«Спартак»: «Есть видео выступления Гильерме с бутылкой»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал новость о том, что вратарь «Локомотива» Гильерме был дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «красно-белых» в недавнем матче чемпионата России.
До 20-й минуты, когда мы пропустили гол, а Гильерме совершил спринтерский рывок, чтобы показать неприличный жест в адрес гостевой трибуны, никаких персональных и централизованных скандирований в адрес вратаря не было. Есть видео его выступления с бутылкой, где он повторил этот жест. Когда трибуны увидели его рывок чуть ли не от центрального круга, то забеспокоились о его состоянии. И отдельные болельщики могли быть недовольны его поведением. Но до этого оскорблений не было. Этот эпизод показывает, что игроки должны осознавать меру ответственности, особенно зная, что есть предыстория конфликта.
Какими действиями мы остались недовольны? Он не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне. Потом он его повторил с использованием бутылки.
Но только лишь для информации
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Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
Но только после экзекуции нотацией.
Но только лишь для информации
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Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
Но только после экзекуции нотацией.
И рукоблудил он в другой интерпретации,
Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
Но только лишь для информации...
И рукоблудил он в другой интерпретации,
Возможно Стас в команду всё-таки возьмёт,
Но только лишь для информации...
Смотрел болельщик с интересом.
Поставит ли в ворота Маринато
Блюститель норм - товарищ Стас Черчесов?
Смотрел болельщик с интересом.
Поставит ли в ворота Маринато
Блюститель норм - товарищ Стас Черчесов?
Вот пример: в один день в ворота Спартака и Зенита назначают в 1/8 финала кубка России похожие пенальти. В итоге от Зенита пара слов, от Спартака тирада на несколько месяцев о вселенском заговоре)
Совет Спартаку: надо быть проще)))
Вот пример: в один день в ворота Спартака и Зенита назначают в 1/8 финала кубка России похожие пенальти. В итоге от Зенита пара слов, от Спартака тирада на несколько месяцев о вселенском заговоре)
Совет Спартаку: надо быть проще)))
А чем не сборная ?) Сидел за удар стулом, спалился зарукой , а тут через бутылку агитация и завезда насиляй - педофеляя )
А чем не сборная ?) Сидел за удар стулом, спалился зарукой , а тут через бутылку агитация и завезда насиляй - педофеляя )
Вначале показал жест с бутылкой, а потом из этой же бутылки попил водичку )))
Вначале показал жест с бутылкой, а потом из этой же бутылки попил водичку )))
"На фанатской трибуне сидели мальчики паиньки и девочки приличные. Я всех их родителей знаю лично, воспитаны в строгих традициях. Они не курят, не пьют, отношении между собой не имеют, медляки танцуют на расстоянии двух метров друг от друга. Короче самая культурная элита Москвы. А тут подлетел извращенец Гильерме с бутылкой и начал показывать им то, что они до 70-ти лет не должны видеть. У ребят психологическая травма на всю жизнь, больше половины находятся на лечении, остальные не выходят из подвалом, боятся людей".
Какой же Ярослав Кулёмин сказочник!!!
"На фанатской трибуне сидели мальчики паиньки и девочки приличные. Я всех их родителей знаю лично, воспитаны в строгих традициях. Они не курят, не пьют, отношении между собой не имеют, медляки танцуют на расстоянии двух метров друг от друга. Короче самая культурная элита Москвы. А тут подлетел извращенец Гильерме с бутылкой и начал показывать им то, что они до 70-ти лет не должны видеть. У ребят психологическая травма на всю жизнь, больше половины находятся на лечении, остальные не выходят из подвалом, боятся людей".
Какой же Ярослав Кулёмин сказочник!!!