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КДК рассмотрит «дело Сухины» 16 апреля

13 апреля 2021, 18:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Заседание по «делу Сухины» перенесено на 16 апреля. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 21:11
Теперь надо два дела рассматривать в одном процессе :Сухины и Козловцева.В итоге ничья :1-1.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 апреля в 19:15
Цирк, шапито, клоуны, эквилибристы, наперсточники, лицедеи.
112910415
112910415
13 апреля в 19:04
поощрить его !
на общественных началах консультирует молодых судей !
LOpp
LOpp
13 апреля в 18:54
Сначала написали, что Сухина прибыл на заседание кдк, потом, оказалось, что он в командировке и заседание перенесено на 16 апреля.
РФСовские клоуны пока не смогли придумать ему отмазку.
Tostao
Tostao
13 апреля в 18:47
Сухина выйдет сухим из воды, извините за каламбур.
Сидор новый
Сидор новый
13 апреля в 18:40
Ну все ...нужно включать электрический стул....:))))
POL7173
POL7173
13 апреля в 18:40, ред.
Не успели отмазки придумать.
К 16 апреля поменяют табличку с "Cудейская", на "Мужской туалет", подведут канализацию, установят сантехнику. Мужик, которого около судейской видно, всё время там стоял, и брал деньги за посещение туалета. Заявят, что так и было с момента постройки стадиона. Просто до 16 апреля, ну никак не успевают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 18:38
Сухины дети,на кол рецидевиста!😜
морозз
морозз
13 апреля в 18:30
16 апреля его походу расстреляют!
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