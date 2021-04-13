КДК рассмотрит «дело Сухины» 16 апреля

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13 апреля 2021, 18:20

Заседание по «делу Сухины» перенесено на 16 апреля. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».