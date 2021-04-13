КДК рассмотрит «дело Сухины» 16 апреля

Заседание по «делу Сухины» перенесено на 16 апреля. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ранее стало известно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».
Заседание по «делу Сухины» перенесено на 16 апреля. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ранее стало известно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».
на общественных началах консультирует молодых судей !
на общественных началах консультирует молодых судей !
РФСовские клоуны пока не смогли придумать ему отмазку.
РФСовские клоуны пока не смогли придумать ему отмазку.
К 16 апреля поменяют табличку с "Cудейская", на "Мужской туалет", подведут канализацию, установят сантехнику. Мужик, которого около судейской видно, всё время там стоял, и брал деньги за посещение туалета. Заявят, что так и было с момента постройки стадиона. Просто до 16 апреля, ну никак не успевают.
К 16 апреля поменяют табличку с "Cудейская", на "Мужской туалет", подведут канализацию, установят сантехнику. Мужик, которого около судейской видно, всё время там стоял, и брал деньги за посещение туалета. Заявят, что так и было с момента постройки стадиона. Просто до 16 апреля, ну никак не успевают.