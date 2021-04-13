«Спартак»: «Хотим посмотреть, сколько раз Сухина заходил в судейскую»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал новость о том, что сотрудник «красно-белых» якобы заходил в судейскую перед матчем с «Локомотивом».

Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.