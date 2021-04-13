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«Спартак»: «Хотим посмотреть, сколько раз Сухина заходил в судейскую»

13 апреля 2021, 21:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал новость о том, что сотрудник «красно-белых» якобы заходил в судейскую перед матчем с «Локомотивом».

Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съёмку с камер видео наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
14 апреля в 09:13
    Petergoff
    Petergoff
    14 апреля в 08:10, ред.
      Байкал-38
      Байкал-38
      14 апреля в 04:57, ред.
      Антон Фетисов узнав, что сел в лужу, сразу начал считать сколько раз Сухина заходил в судейскую. Ну детский сад прямо.
      Ни достоинства, ни чести!!!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      14 апреля в 04:42
      Хотим узнать сколько бабла отвалил федун егорову и безбородову.
      Tostao
      Tostao
      14 апреля в 03:34
      "Вот же сухины дети!" - наверняка подумал Федун.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      14 апреля в 03:07
      Показывайте хорошую игру и желание бороться и никаких подобных сплетен не будет возникать...
      морозз
      морозз
      14 апреля в 01:24
      РЖД по принципу - сам дурак - решила запутать ситуацию до тупикового значения!
      амурец
      амурец
      14 апреля в 01:12
        zooveterinar
        zooveterinar ответ dzvinka (раскрыть)
        14 апреля в 00:45
        Лиш бы не впихивал!!!
        beloff
        beloff
        14 апреля в 00:34
        95% народ при этом жрут это 77 что в футболе что в целом по стране, и при этом довольно причмокивают. Мана небесная? думают они....
        VeniaminS
        VeniaminS
        13 апреля в 23:59
        Пора бы закрыть тему.
        dzvinka
        dzvinka
        13 апреля в 23:55, ред.
        так кто все таки заходил... Стасик или Сухина? или Стас заводил Сухину?
        За наших
        За наших
        13 апреля в 23:53
        Симпатизирую обеим командам. Матч показали хороший,но вот эти разборки они лишние..сыграли,все забыли.. Такое ощущение,что в Спартаке за связи с общественностью отвечает базарная баба.. и ноет и ноет и ноет..Кто там вообще у них сидит и плачет постоянно??? только команду некрасиво выставляет на людях..Стыдно.
        Ironigor
        Ironigor
        13 апреля в 23:51
        Следствие ведут знатоки !!! Маразм крепчает !!!
        Отправляем специалистов!!!
        NYJ
        NYJ ответ Паровозов (раскрыть)
        13 апреля в 23:46
        Ну обсуждать эту тему будут точно
        Паровозов
        Паровозов ответ NYJ (раскрыть)
        13 апреля в 23:44
        Ох фигово, а так день веселее и быстрее прошёл.
        NYJ
        NYJ ответ Паровозов (раскрыть)
        13 апреля в 23:43
        Заседание в пятницу
        NYJ
        NYJ ответ Futurista (раскрыть)
        13 апреля в 23:42
        Мне атмосфера на матче не понравилась, оскорбления, бескультурье. Мне скоро пятый десяток пойдет, сыну совершеннолетие не за горами, сидят рядом старше меня мужики, а орут известные кричалки матерные друг другу как дети малые, хотя рядом совсем дети и женщины, я за эмоции, но в рамках дозволенного. Я готов болеть рядом с адекватным болельщиком любого клуба.
        Ironigor
        Ironigor
        13 апреля в 23:41
        Вообще-то он там живёт !!! А во время матчей сдаёт её в аренду судьям !!!
        Паровозов
        Паровозов
        13 апреля в 23:38, ред.
        Завтра на работе хоть попкорном запасайся, дожидаясь чем вся эта клоунада 🤡 закончится.
        True Story
        True Story
        13 апреля в 23:36
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          13 апреля в 23:25
          Тут все посерьезнее для Локо...
          Сухина уже заходил в судейскую комнату, работая в Локомотиве. 28 августа 2020 года КДК РФС наказал Локомотив проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно и дисквалифицировал Сухину на четыре игры.
          КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21 - сказал после того случая глава КДК РФС Артур Григорьянц.
          Так что Федун знает, что делает в такой ситуации)...
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          13 апреля в 23:14
          Тоже не правы)...ты же знаешь болелы...особенно фанаты всех команд на вратарей соперника морально давят...
          NYJ
          NYJ ответ Futurista (раскрыть)
          13 апреля в 23:13
          А болельщики Спартака в этом эпизоде?
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          13 апреля в 23:13
          Разберутся кто, когда, зачем...нам то уже ни холодно ни жарко...матч сыгран...
          Паровозов
          Паровозов ответ Futurista (раскрыть)
          13 апреля в 23:12
          Так всё не можете простить, что не перешёл в спам в своё время.
          NYJ
          NYJ ответ Futurista (раскрыть)
          13 апреля в 23:11
          Лично я не стал бы давать указания или санкционировать подачу заявления в кдк на то, что сотрудник другого клуба был в судейской комнате в день матча, если и мой сотрудник также там находился
          Futurista
          Futurista ответ Паровозов (раскрыть)
          13 апреля в 23:10, ред.
          У Гили дисква на лбу была нарисована...сам виноват...
          Паровозов
          Паровозов
          13 апреля в 23:09
          Спартачи смогли выжать максимум - дискву Гельерьме. А вот с Сухиной у самих личико в пушку оказалось.
          Futurista
          Futurista ответ M1 Game (раскрыть)
          13 апреля в 23:08
          "В понедельник, 12 апреля, «Спартак» доказал, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина был в судейской комнате перед игрой 25-го тура РПЛ, а это запрещено регламентом."...
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