Фигу — о своём отношении к Путину: «Сильный человек»

Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» рассказал о своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Я ездил в Грозный с целью продвижения футбола. У нас была «Команда Легенд». Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном.

Моё отношение к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет.