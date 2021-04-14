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Фигу — о своём отношении к Путину: «Сильный человек»

14 апреля 2021, 19:31

Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу рассказал о своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Я ездил в Грозный с целью продвижения футбола. У нас была «Команда Легенд». Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном.

Моё отношение к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил Владимира Путина.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ альсато (раскрыть)
20 апреля в 22:22
Спасибо. Взаимно.
альсато
альсато ответ Klaus-S (раскрыть)
20 апреля в 12:13
Здоровья тебе!!
Klaus-S
Klaus-S ответ альсато (раскрыть)
19 апреля в 09:35
Пока нет. Но записался уже. Скорее всего, летом.
Сильно не спешу, так как переболел на корону осенью.
альсато
альсато ответ Klaus-S (раскрыть)
18 апреля в 14:57
привился?
Klaus-S
Klaus-S ответ Futurista (раскрыть)
15 апреля в 11:07
А ты хотел бы что бы рулила Россия?
Там где рулит Россия, обычно разруха и нищета.
Klaus-S
Klaus-S ответ альсато (раскрыть)
15 апреля в 11:03
Я не живу в России. ) Не о чем плакать.
альсато
альсато ответ Klaus-S (раскрыть)
15 апреля в 10:53
..да НИКТО в мире не имеет таких полномочий, как у президента России!..и фамилия здесь не имеет никакой роли!..по плач в другом месте.
Futurista
Futurista ответ Klaus-S (раскрыть)
15 апреля в 10:22
Согласен...там амеры рулят все вопросы)...
Klaus-S
Klaus-S ответ Futurista (раскрыть)
15 апреля в 10:03
Канцлер Германии не имеет таких безграничных полномочий как президент России. И не занимается устранением политических конкурентов.
Klaus-S
Klaus-S ответ Bolshoy (раскрыть)
15 апреля в 09:57
Врага надо знать в лицо. )
Bolshoy
Bolshoy ответ Klaus-S (раскрыть)
15 апреля в 09:39
    Futurista
    Futurista ответ ошалевший (раскрыть)
    15 апреля в 09:37
    Этот "слон" уже не раз получал от "моськи" по моське...аххах...
    Futurista
    Futurista ответ ошалевший (раскрыть)
    14 апреля в 23:09
    Ну дак привези сюда Меркель и сделай ее президентом...скоро освободится...
    ошалевший
    ошалевший ответ Futurista (раскрыть)
    14 апреля в 22:57
    ну дак сиди и радуйся,как много зарабатываешь и процветаешь,себя не обманешь,немчура и расия это как слон и моська,тут мы в роли сопли
    juvenale
    juvenale
    14 апреля в 22:17
    фиге нужно туда приехать и пожить при правлении этого вечного правителя..только не со своими миллионами,а на среднюю зп
    burlone
    burlone ответ vastudio (раскрыть)
    14 апреля в 21:54
    Почему?
    Реал самый титулованный клуб Испании и Европы. Барселона же после вскрытия панамских офшоров только является желаемым соперников игр на вылет в ЛЧ))
    vastudio
    vastudio ответ burlone (раскрыть)
    14 апреля в 21:39
    Из Барсы в Реал?))) Всё, клеймо на нём, человек не в себе)
    vastudio
    vastudio
    14 апреля в 21:37
    Паспорт нужен штоле?
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ allemz II (раскрыть)
    14 апреля в 21:34
    89 не 89, но их реально много, дружище. А самое что для меня удивительное, в их числе есть не мало умных людей, которые здраво мыслят в других сферах. Вот этого я вообще понять не могу. Вероятно, у всех есть слабости...и пробелы в образовании :)
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ Союзник противников (раскрыть)
    14 апреля в 21:21
    Вы что-то путаете или не понимаете. Я, как и любой другой гражданин страны, являюсь работодателем человека, кто должен являться гарантом Конституции. А когда работник не устраивает работодателя, то меняется не работодатель.
    Поэтому Ваше предложение можете обсудить с другими зрителями телевизора, а мне оно не интересно.
    burlone
    burlone
    14 апреля в 21:14
    А Фигу не глуп. Сперва перешёл из Барсы в Реал, что заслуживает уважения. Теперь вот в Путине харизматического лидера усмотрел. Так и есть, не зря он Владимир, что означает владеющий миром.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Союзник противников (раскрыть)
    14 апреля в 20:48
    Основное веселье впереди.
    allemz II
    allemz II ответ Союзник противников (раскрыть)
    14 апреля в 20:45
    Мне хватает той мизерной части знания в этой области, чем питается по ТВ противоположный лагерь
    Futurista
    Futurista ответ Klaus-S (раскрыть)
    14 апреля в 20:40, ред.
    Канцлер Германии сидит 16 лет и никого это не парит...хотя к футболу это не имеет отношения)...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ allemz (раскрыть)
    14 апреля в 20:36
    Ты,я вижу,в числе избранных 11 процентов населения,озвученного тобою в качестве достойных граждан,очень внимательно следишь за рейтинговыми передачами ТВ.Иначе откуда бы такое знание предмета?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Little Caprice (раскрыть)
    14 апреля в 20:34
    А что тебя так насмешило? Собственное мнение,отличное от его?
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Qatar Airways (раскрыть)
    14 апреля в 20:34
    Я не фан Навального, так как не живу в России. Но с интересом слежу за событиями. )
    У него выхода не было. Либо остаться в Германии и потерять статус политика, либо вернутся и с большой долей вероятности сесть в тюрьму.
    На мой взгляд он более сильный политик, чем нынешний. Но он не из системы, и стать президентом шансов почти нет. Только в случае каких то заворушек. Да и народу он не близок. Не свой в доску. )
    В 24-м году назначат президентом кого то из системы, устраивающего всех в верхушке. А нынешний сядет где-то в Думе с высокими полномочиями и правом вето.
    Ironigor
    Ironigor
    14 апреля в 20:32
    Уважаемые господа Политики, кому налить ещё грамм 300 , тогда тема за политику ,так и польётся сама собой. Сильные мира сего !!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
    14 апреля в 20:29
    Ну это ты так хочешь.Поэтому можешь "Пора валить",никаких препятствий для этого нет.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Klaus-S (раскрыть)
    14 апреля в 20:28
    Весёлый комментарий про Лёху-синие Трусы стиля ОМП!!! Жги ещё.
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