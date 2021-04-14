Фигу — о своём отношении к Путину: «Сильный человек»

Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу рассказал о своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину.
Я ездил в Грозный с целью продвижения футбола. У нас была «Команда Легенд». Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном.
Моё отношение к Путину? Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет.
Ранее бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил Владимира Путина.
Сильно не спешу, так как переболел на корону осенью.
Сильно не спешу, так как переболел на корону осенью.
Там где рулит Россия, обычно разруха и нищета.
Там где рулит Россия, обычно разруха и нищета.
Реал самый титулованный клуб Испании и Европы. Барселона же после вскрытия панамских офшоров только является желаемым соперников игр на вылет в ЛЧ))
Реал самый титулованный клуб Испании и Европы. Барселона же после вскрытия панамских офшоров только является желаемым соперников игр на вылет в ЛЧ))
Поэтому Ваше предложение можете обсудить с другими зрителями телевизора, а мне оно не интересно.
Поэтому Ваше предложение можете обсудить с другими зрителями телевизора, а мне оно не интересно.
У него выхода не было. Либо остаться в Германии и потерять статус политика, либо вернутся и с большой долей вероятности сесть в тюрьму.
На мой взгляд он более сильный политик, чем нынешний. Но он не из системы, и стать президентом шансов почти нет. Только в случае каких то заворушек. Да и народу он не близок. Не свой в доску. )
В 24-м году назначат президентом кого то из системы, устраивающего всех в верхушке. А нынешний сядет где-то в Думе с высокими полномочиями и правом вето.
У него выхода не было. Либо остаться в Германии и потерять статус политика, либо вернутся и с большой долей вероятности сесть в тюрьму.
На мой взгляд он более сильный политик, чем нынешний. Но он не из системы, и стать президентом шансов почти нет. Только в случае каких то заворушек. Да и народу он не близок. Не свой в доску. )
В 24-м году назначат президентом кого то из системы, устраивающего всех в верхушке. А нынешний сядет где-то в Думе с высокими полномочиями и правом вето.