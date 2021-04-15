Ловрен не сыграет против «Краснодара»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом заявил рулевой питерцев Сергей Семак.
Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации.
Сразу вспоминается историческая байка(не могу вспомнить персонажей),когда в качестве аргументации о неназначении но более высокий пост своего офицера,генерал написал,в конце перечня недостатков : "...к тому же-НЕУДАЧЛИВ!".Это сто процентов про ХАНЧАРЭНКУ!!!
Сразу вспоминается историческая байка(не могу вспомнить персонажей),когда в качестве аргументации о неназначении но более высокий пост своего офицера,генерал написал,в конце перечня недостатков : "...к тому же-НЕУДАЧЛИВ!".Это сто процентов про ХАНЧАРЭНКУ!!!