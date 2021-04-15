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Ловрен не сыграет против «Краснодара»

15 апреля 2021, 13:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом заявил рулевой питерцев Сергей Семак.

Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации.

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Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
15 апреля в 17:55
к сожалению Краснодару это не особо поможет
Mangur
Mangur
15 апреля в 15:47
Удачи Краснодару.И победы. Пора заканчивать проигрывать.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 15:18
Не велика потеря. Нынче Краснодар не тот .
Бубнин
Бубнин
15 апреля в 15:05
Иванов легко заменит Ловрена, там и Карасев на VAR тоже подстрахует.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 14:25
Нынешний Краснодар можно молодёжкой обыгрывать!
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 14:20
Не потеря.А "Краснодар" в свою очередь,только было избавился от студента,но сдуру приобрёл Банкрота с обиженным на Гинера ассистентом.
Сразу вспоминается историческая байка(не могу вспомнить персонажей),когда в качестве аргументации о неназначении но более высокий пост своего офицера,генерал написал,в конце перечня недостатков : "...к тому же-НЕУДАЧЛИВ!".Это сто процентов про ХАНЧАРЭНКУ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 14:18
Это потеря, но должны справиться и без него. Лишь бы к Локо вернулся...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:00
Сейчас быки ослаблены во всех аспектах.
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 13:51
Против Быков можно вторым составом щас играть.
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 13:46
Краснодару это не сильно поможет, у них своих проблем выше крыши.
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