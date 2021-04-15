Ловрен не сыграет против «Краснодара»

Защитник «Зенита» пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом заявил рулевой питерцев .

Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации.