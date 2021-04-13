Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба «Реала».
«„Реал“ уведомляет, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что последние матчи команды Рамос пропускал из-за травмы.
Борода накопитель пыли, вирусов, пыльцы, бактерий...., даже при ежедневном уходе.
Борода накопитель пыли, вирусов, пыльцы, бактерий...., даже при ежедневном уходе.
хотя у них конечно с режимом проще, когда надо и уехал, невовремя однако!!!
хотя у них конечно с режимом проще, когда надо и уехал, невовремя однако!!!