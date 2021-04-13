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Рамос заразился коронавирусом

13 апреля 2021, 12:17

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба «Реала».

«„Реал“ уведомляет, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что последние матчи команды Рамос пропускал из-за травмы.

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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra
14 апреля в 00:12
Чтоб ты сдох уже
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 20:10
Серхио! Выздоравливай!!!
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 апреля в 18:30
Нечего было Месси копировать.
Шуnя771
Шуnя771
13 апреля в 15:14
Здоровья Рамосу!

Борода накопитель пыли, вирусов, пыльцы, бактерий...., даже при ежедневном уходе.
Мessi 10
Мessi 10
13 апреля в 14:11
Здоровья Сереге
Эдмон
Эдмон
13 апреля в 13:35
ну все теперь реалу конец)
shur
shur
13 апреля в 13:17
...ну вот где подцепил, Реал играет, он на трибуне, вроде бы в поле зрения,
хотя у них конечно с режимом проще, когда надо и уехал, невовремя однако!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
13 апреля в 13:09
Заживет, как на собаке.
VAN ARM
VAN ARM
13 апреля в 12:40
это очень плохо для команды))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 12:40
Травмы и прочие причины в этом году конкретно подкосили Реал
Вoлхв
Вoлхв
13 апреля в 12:36
Здоровья и без последствий
beefs
beefs
13 апреля в 12:32
очень жаль, скорейшего выздоровления...
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 12:31
Здоровья и побыстрее избавиться от этой заразы
Ванечка
Ванечка
13 апреля в 12:30
Здоровья.....не вовремя конечно....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 12:18
Рамосу скорейшего выздоровления!
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