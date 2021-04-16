Изменено время начала матча ЦСКА – «Краснодар»

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся на 30 минут позже по просьбе вещателя, сообщает пресс-служба организации.
Встреча пройдёт 8 мая на «ВЭБ Арене». Старт встречи – в 19:30 мск.
В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Зенитом» (17 апреля), ЦСКА встретится с «Сочи» (18 апреля).
ну вы понимаете, что за бред здесь происходит,
явно это не во благо клубам, что они якобы деньги за трансляции не дополучат или что бы зрители посмотрели, а для того что бы матч тв, не потерял денюжки
мне интересно на сколько еще можно 79аться...
ну вы понимаете, что за бред здесь происходит,
явно это не во благо клубам, что они якобы деньги за трансляции не дополучат или что бы зрители посмотрели, а для того что бы матч тв, не потерял денюжки
мне интересно на сколько еще можно 79аться...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251779/cska-krasnoda
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Читать надо не только заголовки.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251779/cska-krasnoda
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Читать надо не только заголовки.