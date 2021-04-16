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Изменено время начала матча ЦСКА – «Краснодар»

16 апреля 2021, 17:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар08.05.2021 в 19:30 Не начался

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся на 30 минут позже по просьбе вещателя, сообщает пресс-служба организации.

Встреча пройдёт 8 мая на «ВЭБ Арене». Старт встречи – в 19:30 мск.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Зенитом» (17 апреля), ЦСКА встретится с «Сочи» (18 апреля).

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
16 апреля в 21:38
В чём проблема? Полчаса что-то решают? Не стоит выеденного яйца...
Little Caprice
Little Caprice
16 апреля в 19:39
Допускаю, что 9 мая в Москве опять протесты будут и матч вообще не факт, что будет в этот день.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
16 апреля в 19:15
боже, как же это смешно
ну вы понимаете, что за бред здесь происходит,
явно это не во благо клубам, что они якобы деньги за трансляции не дополучат или что бы зрители посмотрели, а для того что бы матч тв, не потерял денюжки
мне интересно на сколько еще можно 79аться...
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 18:41
Понимают,что платный показ матча,в котором Витины дети будут папу пороть по полной,нельзя срывать,как стало привычной традицией у Канделябра ТВ.Наверное,в этот день намечен матч КХЛ,и они спохватились,что может быть и овертайм.А если 5 овертаймов???
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 апреля в 18:33
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся на 30 минут позже по просьбе вещателя, сообщает пресс-служба организации.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251779/cska-krasnoda
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Читать надо не только заголовки.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ ДСА (раскрыть)
16 апреля в 18:22
"Легко пинать мертвого льва".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 18:05
Это Гинер всё купил! Гинер,Гинер,всё купил!😜😜😜
ДСА
ДСА
16 апреля в 17:57
Краснодару сейчас все равно в какое время проигрывать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 17:32
Не кони а бомжи темнят, футболом правят газпром с лукойлом потому и бардак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 17:13
Опять кони темнят...
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