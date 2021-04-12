Финал Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде 12 мая

Определилось место проведения финала Кубка России текущего сезона
Решающий поединок пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе 12 мая.
Также была определена дата и время полуфиналов соревнования:
21 апреля «Ахмат» – «Крылья Советов» 16:00 мск
21 апреля «Локомотив» – ЦСКА 19:00 мск
Локомотив - ЦСКА , как говорится скрытый финал Кубка России. Значит и матч ожидается финальный, боевой до нельзя. Новый тренер ЦСКА Олич должен внести что-то новое и неожиданное для Локомотива. А сможет ли он противопоставить что-то кубковой команде Локо , большой вопрос. Вот это будет интрига. Так что нас ждут очень интересные матчи. Где Ждём неожиданных результатов. И это и есть интрига.
21 апреля всё расставит по местам. И увидим финалистов !!! Болеем и надеемся каждый за свой клуб !!! И пусть в финале будет сильнейший!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Локомотив - ЦСКА , как говорится скрытый финал Кубка России. Значит и матч ожидается финальный, боевой до нельзя. Новый тренер ЦСКА Олич должен внести что-то новое и неожиданное для Локомотива. А сможет ли он противопоставить что-то кубковой команде Локо , большой вопрос. Вот это будет интрига. Так что нас ждут очень интересные матчи. Где Ждём неожиданных результатов. И это и есть интрига.
21 апреля всё расставит по местам. И увидим финалистов !!! Болеем и надеемся каждый за свой клуб !!! И пусть в финале будет сильнейший!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!