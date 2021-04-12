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Финал Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде 12 мая

12 апреля 2021, 19:00

Определилось место проведения финала Кубка России текущего сезона

Решающий поединок пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе 12 мая.

Также была определена дата и время полуфиналов соревнования:

21 апреля «Ахмат» – «Крылья Советов» 16:00 мск

21 апреля «Локомотив» – ЦСКА 19:00 мск

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CSKA2012
CSKA2012
13 апреля в 07:42
Ахмат - ЦСКА будет финал.
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 21:47
Моё мнение. Ахмат - КС .Молодой перспективный клуб из ФНЛ обыгравший в прошлом раунде московское Динамо, уже не будет чувствовать себя аутсайдером в игре с Ахматом . Предстоит очень тяжёлый матч для обеих команд. Явного фаворита нет. Опыт на стороне Ахмата , но и в прошлой игре КС играли с фаворитом этого противостояния Динамо, у которого выиграли со счётом 2:0 . Ждём боевого противостояния.
Локомотив - ЦСКА , как говорится скрытый финал Кубка России. Значит и матч ожидается финальный, боевой до нельзя. Новый тренер ЦСКА Олич должен внести что-то новое и неожиданное для Локомотива. А сможет ли он противопоставить что-то кубковой команде Локо , большой вопрос. Вот это будет интрига. Так что нас ждут очень интересные матчи. Где Ждём неожиданных результатов. И это и есть интрига.
21 апреля всё расставит по местам. И увидим финалистов !!! Болеем и надеемся каждый за свой клуб !!! И пусть в финале будет сильнейший!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 21:18
Все эти четыре команды достойны финала в этом году, который впервые в истории российского футбола состоится в Нижнем Новгороде. Руководство РФС приняло правильное решение провести решающий матч в Нижнем во-первых для каждого из участников финала поле будет нейтральным, во-вторых там отличная футбольная инфраструктура доставшаяся нижегородцам после ЧМ-2018. К тому же всем гостям выпавшие четыре выходных дня, включая день финала можно посвятить экскурсиям по историческим достопримечательностям, коих в городе предостаточно.
ermak6848
ermak6848
12 апреля в 20:43
Ждать недолго
Сп62
Сп62
12 апреля в 20:14
Не спешите с прогнозами. Сейчас руководсьво РФС подумает и объявит финалистов.
Эдмон
Эдмон
12 апреля в 20:01
Локо Крылья финал
Caniggia
Caniggia
12 апреля в 19:37
Думаю, будет Локо-Ахмат.
Vladimir808
Vladimir808
12 апреля в 19:33
Хочу финал Терек_ Кони!!!
И победу южан 3:1!!!!!
drug01
drug01
12 апреля в 19:17
Главное погода хорошая была
shlomo
shlomo
12 апреля в 19:05
Крылья - ЦСКА..... вот эту игру хочу посмотреть...
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