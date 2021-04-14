Сборная России сыграет в июне товарищеские матчи с Польшой и Болгарией

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14 апреля 2021, 12:38

Сборная России проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

1 июня российские футболисты на выезде встретятся с поляками (начало матча — 21:45 мск), а 5 июня — на «ВТБ-Арене» в Москве примут команду Болгарии (18:00 мск).