Сборная России сыграет в июне товарищеские матчи с Польшой и Болгарией

Сборная России проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
1 июня российские футболисты на выезде встретятся с поляками (начало матча — 21:45 мск), а 5 июня — на «ВТБ-Арене» в Москве примут команду Болгарии (18:00 мск).
⚡️ Контрольные матчи сборной России в июне.— Сборная России (@TeamRussia) April 14, 2021
1️⃣ июня Польша – Россия 21:45 мск
5️⃣ июня Россия – Болгария 18:00 мск
Сохраните, чтобы не забыть. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/obsKuGVM65
Как-то с опаской жду предстоящий Евро, там вон датчане разыгрались не на шутку.
Как-то с опаской жду предстоящий Евро, там вон датчане разыгрались не на шутку.