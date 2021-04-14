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Сборная России сыграет в июне товарищеские матчи с Польшой и Болгарией

14 апреля 2021, 12:38

Сборная России проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

1 июня российские футболисты на выезде встретятся с поляками (начало матча — 21:45 мск), а 5 июня — на «ВТБ-Арене» в Москве примут команду Болгарии (18:00 мск).

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre
14 апреля в 16:33
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 апреля в 14:22
    Дайте новость про дискву Гильерме
    Эдмон
    Эдмон
    14 апреля в 14:20
    Нормальные разминочные матчи
    Dima salev
    Dima salev
    14 апреля в 14:02
    Наша сборная находит слабейшый сборной . Чтобы если проиграть с малой счётом амне разгромом
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 апреля в 13:36
    С Польшой врядли
    swed27
    swed27
    14 апреля в 13:34
    Не факт что обыграют обоих
    dalex83
    dalex83
    14 апреля в 13:11
    Логика игры с Болгарами это отмыться после погрома поляков..
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    14 апреля в 13:05
    После просмотра игры наших с Мальтой, когда островитяне временами запирали россиян в штрафной, не выпуская оттуда и не давая поднять головы, я вовсе не уверен, что Болгарию можно рассматривать как потерю времени с нашей стороны на слабого соперника. Думается, у болгар не меньше причин считать ровно так же.
    Как-то с опаской жду предстоящий Евро, там вон датчане разыгрались не на шутку.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
    14 апреля в 13:01
    Стату набить игрочишке.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    14 апреля в 12:55
    С Польшой и Болгариёй.
    Alex12357
    Alex12357
    14 апреля в 12:42
    Чтобы футболистам сборной России научится играть в футбол Мирового уровня -нужно проводить товарищеские игры с командами 1-ой 20 ки,а затем 1-ой 10 ки ,тогда глядишь научатся!
    Василий 50
    Василий 50
    14 апреля в 12:39
    Зачем нам с ними играть?
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