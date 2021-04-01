Попытка войти в историю. Сможет ли «Манчестер Сити» взять четыре трофея?

1617308461

вчера, 23:21

«Манчестер Сити» в этом сезоне может сотворить историю. Команда Хосепа Гвардиолы приблизилась к квадруплу – победе в четырех турнирах за сезон. «Соккер.ру» — о шансах «горожан».

Еще ни одной английской команде ни разу не удавалось выиграть за сезон все четыре турнира. Такой четверной успех называется квадруплом. Не самый звучный термин. Но какой есть – это простая калька, поскольку гоняться за статистическими показателями стало модно именно в последние годы, когда все стремятся за рекордами, о существовании которых ранее даже никто не задумывался. Таков разгул технологий.

Попытка номер четыре

Но для «Манчестер Сити» нынешняя попытка взять квадрупл, то есть выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу чемпионов и Премьер-Лигу, будет уже четвертой за последние семь лет. Ранее тоже были рассуждения о шансах команды на такой успех, но всякий раз Гвардиола говорил, что это маловероятно. Это в его осторожной манере. Говорит он об этом и сейчас.

Но журналистов и болельщиков не остановить. В этом году «горожане» являются фаворитами у букмекеров во всех турнирах. Ведь одна их главных интриг сезона, поскольку в АПЛ уже интриги особо не осталось. У «Манчестера» за последние годы накопилось достаточно опыта в этой борьбе.

Кажется, что Премьер-Лига в кармане у «Сити». Но как обстоят дела в других турнирах? В Кубке Лиги осталось провести финальный матч с «Тоттенхэмом», в Кубке Англии предстоит встреча в полуфинале с «Челси», а в финале ждет либо «Лестер», либо «Саутгемптон». В Лиге чемпионов в четвертьфинале состоится встреча с дортмундской «Боруссией», в полуфинале могут быть «Бавария» или ПСЖ , а в финале «Реал», «Ливерпуль», «Порту» или «Челси». Все варианты обрисованы.

История попыток

Прямо сейчас, исходя из всего, что уже показывает «Сити», кажется, что самой большой преградой на пути к квадруплу может стать полуфинал Лиги чемпионов, где «светят» либо «Бавария», либо ПСЖ . Выглядит реально страшно. Но вы удивитесь, что осечки на пути к трем последним попыткам взять четыре титула у «горожан» случались на «Уигане» (дважды!) и на «Тоттенхэме».

Эти попытки предпринимались в 2014, 2018 и 2019 годах. Хорошая новость в том, что на этот раз встреча с «Уиганом» не грозит, но Гвардиола не зря говорил, что оступиться можно где угодно, в самом неожиданном месте. Вот есть тот же «Тоттенхэм», который уже имеет опыт «облома» «Сити». В 2018 году путь «горожан» к квадруплу оборвался раньше всего за последние годы – 19 февраля. Тогда «Сити» выиграл чемпионат и Кубок лиги, но вылетел в пятом раунде Кубка Англии и дошел лишь до четвертьфинала ЛЧ .

В 2014 году тоже получилось выиграть только два из четырех. Путь прервался 9 марта. Была выиграна Премьер-Лига и Кубок Лиги, но в Лиге чемпионов команда остановилась в 1/8 финала, а в Кубке Англии – в четвертьфинале. Ближе всего успех был в 2019 году. Тогда «Сити» выиграл все внутренние турниры, впервые в истории Англии взяв требл, но в Лиге чемпионов добрался лишь до четвертьфинала, и путь к квадруплу прервался 17 апреля. Но тогда «горожане» были истощены плотной чемпионской гонкой в АПЛ , а теперь с этим попроще – отрыв приличный.

Кто еще пытался?

Надо заметить, что всего 117 попыток совершали 15 различных клубов в Англии завоевать четыре трофея за сезон – с сезона-1960/61, когда был учрежден Кубок Лиги. Интересно, что уже в первом сезоне хорошо так рванул «Бернли», который все шансы на квадрупл потерял 15 марта, заняв четвертое место в чемпионате, притормозив в полуфиналах внутренних кубков и в четвертьфинале европейского кубка.

Помимо «Сити» в последние годы далеко в гонке за квадруплом прошли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». МЮ сохранял шансы до 19 апреля 2009 года. В итоге он выиграл чемпионат Англии, выиграл Кубок Лиги, но остановился в полуфинале Кубка Англии и в финале Лиги чемпионов. По сути, не хватило всего трех выигранных матчей до исторического достижения.

В полуфинале Кубка Англии МЮ проиграл «Эвертону» только в серии пенальти. А в финале Лиги чемпионов уступил «Барселоне». Но дольше всех в гонке продержался «Челси» в 2007 году. Всех шансов он лишился лишь 1 мая. «Синие» выиграли оба внутренних кубка, но в АПЛ стали вторыми, а в Лиге чемпионов проиграли «Ливерпулю» в полуфинале.

Если же говорить о том, какие клубы чаще других штурмовали с начала 1960-х годов недостижимый квадрупл, то это «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — по 23 захода у них было. Правда, если самый успешный рывок МЮ , описанный выше, был затяжным, то «Ливерпуль» дольше 20 февраля за все время в этой гонке не держался. Немного им по попыткам уступает «Арсенал», который 21 раз претендовал на квадрупл, а своего лучшего достижения добился в 2011 году, когда лишился шансов на него 27 февраля.

Таким образом, вообще в весну свои шансы переносили только «Бернли», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как видим, в Англии не только выиграть четыре трофея в сезоне тяжело, но и продержаться в числе претендентов на победу в них очень сложно. Все же этот турнир всегда остается таким, где каждый может остановить каждого. Особенно если вспомнить, что зачастую даже на международной арене английским клубам-претендентам на квадрупл подножку ставили соотечественники.