Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» признан игроком месяца в Бундеслиге.

В марте 28-летний сербский хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в трех матчах чемпионата. В этих играх «Айнтрахт» набрал 5 очков.

Filip Kostic has been crowned @Bundesliga_EN Player of the Month! 🏆😍#SGE #BundesligaPOTM pic.twitter.com/BALPCk0oHZ