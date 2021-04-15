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Каземиро — лучший игрок матча «Ливерпуль» — «Реал»

15 апреля 2021, 00:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:1). Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.

Бразилец провёл на поле весь матч, выиграл две верховые дуэли, совершил пять отборов и одну успешную обводку, а точность его пасов составила 78%.

Каземиро — лучший игрок матча «Ливерпуль» — «Реал»

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 05:08
Заслуженно
амурец
амурец
15 апреля в 02:22
без вопросов
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 00:44
Очень справедливое решение. Рабочая лошадка Реала.
Он и Модрич это настоящие работяги на поле . Но сегодня равных не было Каземиро . Ещё очень понравился Салах , но ничего у него сегодня не получилось. Настоящий матч тренерских мыслей . Реал своим спокойствием ,которое очень напрягало болельщиков Реала , выбивало из колеи игроков Ливерпуля , у которых ничего не получилось. И в этом сыграл важную роль Каземиро. Не зря же его назвали лучшим игроком очень сложного матча для обеих команд . Удачи Каземиро и Реалу !!! Всем Добра !!!
burlone
burlone ответ Belgie2020 (раскрыть)
15 апреля в 00:40
Не то что Салах в финале. Сам правила на Рамосе нарушал, упал, крылышко подвернул. И поле покинул, как будто для футбола полевому игроку руки нужны))))
burlone
burlone ответ sihafazatron (раскрыть)
15 апреля в 00:39
Они есть всегда. Но в этом случае ими можно пренебречь)
Hamman
Hamman
15 апреля в 00:38
Каземиро боец! Впечатлило как он Милнера на бровке скосил. Показал свой настрой!
sihafazatron
sihafazatron ответ burlone (раскрыть)
15 апреля в 00:38
Шансы все же были
Belgie2020
Belgie2020
15 апреля в 00:35
Просто зверь, ещё и играл с травмой..
burlone
burlone
15 апреля в 00:35
Молодец, почти в одинокого не дал Ливерпулю шансов.
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