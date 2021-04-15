Каземиро — лучший игрок матча «Ливерпуль» — «Реал»

Полузащитник «Реала» Каземиро признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:1). Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.
Бразилец провёл на поле весь матч, выиграл две верховые дуэли, совершил пять отборов и одну успешную обводку, а точность его пасов составила 78%.
Он и Модрич это настоящие работяги на поле . Но сегодня равных не было Каземиро . Ещё очень понравился Салах , но ничего у него сегодня не получилось. Настоящий матч тренерских мыслей . Реал своим спокойствием ,которое очень напрягало болельщиков Реала , выбивало из колеи игроков Ливерпуля , у которых ничего не получилось. И в этом сыграл важную роль Каземиро. Не зря же его назвали лучшим игроком очень сложного матча для обеих команд . Удачи Каземиро и Реалу !!! Всем Добра !!!
Он и Модрич это настоящие работяги на поле . Но сегодня равных не было Каземиро . Ещё очень понравился Салах , но ничего у него сегодня не получилось. Настоящий матч тренерских мыслей . Реал своим спокойствием ,которое очень напрягало болельщиков Реала , выбивало из колеи игроков Ливерпуля , у которых ничего не получилось. И в этом сыграл важную роль Каземиро. Не зря же его назвали лучшим игроком очень сложного матча для обеих команд . Удачи Каземиро и Реалу !!! Всем Добра !!!