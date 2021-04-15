Каземиро — лучший игрок матча «Ливерпуль» — «Реал»

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15 апреля 2021, 00:25

Полузащитник «Реала» Каземиро признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:1). Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА .

Бразилец провёл на поле весь матч, выиграл две верховые дуэли, совершил пять отборов и одну успешную обводку, а точность его пасов составила 78%.