Игрок «Униона» получил сиденье от унитаза. Это приз за самый нелепый гол

Полузащитник «Униона» теперь может похвастаться довольно необычной наградой.

Игроку вручили сиденье от унитаза. Это приз за самый нелепый гол месяца. Награду вручает местная телевизионная программа.

Любопытно, что сиденье Андрихту вручил , который и пропустит этот мяч в свои ворота.

𝗖𝗿𝗮𝗽 𝗴𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵 😎@AndreasLuthe & Rob Andrich with the award from @zwwdf. #fcunion pic.twitter.com/fspewbwWt9