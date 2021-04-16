Игрок «Униона» получил сиденье от унитаза. Это приз за самый нелепый гол

Полузащитник «Униона» Роберт Андрихт теперь может похвастаться довольно необычной наградой.
Игроку вручили сиденье от унитаза. Это приз за самый нелепый гол месяца. Награду вручает местная телевизионная программа.
Любопытно, что сиденье Андрихту вручил Андреас Люте, который и пропустит этот мяч в свои ворота.
𝗖𝗿𝗮𝗽 𝗴𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵 😎@AndreasLuthe & Rob Andrich with the award from @zwwdf. #fcunion pic.twitter.com/fspewbwWt9— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) April 15, 2021
Видео гола, который был забит в поединке 26-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта», вы можете посмотреть по этой ссылке на официальный аккаунт Бундеслиги.
А ещё и Дзюбе розового кролика 😂 кокорин у и Мамаеву главное стул не дарите. А то будет 12 стульев 😂😂😂
А ещё и Дзюбе розового кролика 😂 кокорин у и Мамаеву главное стул не дарите. А то будет 12 стульев 😂😂😂