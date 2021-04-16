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Игрок «Униона» получил сиденье от унитаза. Это приз за самый нелепый гол

16 апреля 2021, 11:15
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)5 : 2Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Полузащитник «Униона» Роберт Андрихт теперь может похвастаться довольно необычной наградой.

Игроку вручили сиденье от унитаза. Это приз за самый нелепый гол месяца. Награду вручает местная телевизионная программа.

Любопытно, что сиденье Андрихту вручил Андреас Люте, который и пропустит этот мяч в свои ворота.

Видео гола, который был забит в поединке 26-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта», вы можете посмотреть по этой ссылке на официальный аккаунт Бундеслиги.

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dalex83
dalex83 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 13:35
Дзюбеа с Азмуном легенды и с воды лгпт и гей клуба Центральная станция.
А ещё и Дзюбе розового кролика 😂 кокорин у и Мамаеву главное стул не дарите. А то будет 12 стульев 😂😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sihafazatron (раскрыть)
16 апреля в 12:41
Дзюба - "Золотая ручка" звучит оригинально и вполне актуально.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 12:07
В хозяйстве пригодится.
112910415
112910415
16 апреля в 12:03
обычный нелепый гол, ничего особенного
Мessi 10
Мessi 10
16 апреля в 11:54, ред.
Если не ошибаюсь защитников всегда учат пасовать вратарю вдоль ворот, или мимо ворот, и никогда - в створ, как сделал Андрихт)
dimagas2
dimagas2 ответ sihafazatron (раскрыть)
16 апреля в 11:39
Руку-базуку)))
Шуnя771
Шуnя771
16 апреля в 11:28
Вратарь на скользком поле упал...
sihafazatron
sihafazatron
16 апреля в 11:27
а дзюбе должны вручить золотую руку!)
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