Неймар, Пулишич, Гюндоган и Каземиро поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
Список номинантов:
Неймар («Пари Сен-Жермен») – 3 удара в створ, 6 успешных обводок в матче с «Баварией» (0:1);
Кристиан Пулишич («Челси») – 4 успешных обводки, точность передач — 84% в матче с «Порту» (0:1);
Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 3 успешных обводки, точность передач — 95% в матче с «Боруссией» Д (2:1);
Каземиро («Реал») – 5 отборов, точность передач — 80% в матче с «Ливерпулем» (0:0).