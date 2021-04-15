Неймар, Пулишич, Гюндоган и Каземиро поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

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15 апреля 2021, 01:15

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Неймар («Пари Сен-Жермен») – 3 удара в створ, 6 успешных обводок в матче с «Баварией» (0:1);

(«Челси») – 4 успешных обводки, точность передач — 84% в матче с «Порту» (0:1);

(«Манчестер Сити») – 3 успешных обводки, точность передач — 95% в матче с «Боруссией» Д (2:1);

Каземиро («Реал») – 5 отборов, точность передач — 80% в матче с «Ливерпулем» (0:0).