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Неймар, Пулишич, Гюндоган и Каземиро поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

15 апреля 2021, 01:15

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Неймар («Пари Сен-Жермен») – 3 удара в створ, 6 успешных обводок в матче с «Баварией» (0:1);
Кристиан Пулишич («Челси») – 4 успешных обводки, точность передач — 84% в матче с «Порту» (0:1);
Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 3 успешных обводки, точность передач — 95% в матче с «Боруссией» Д (2:1);
Каземиро («Реал») – 5 отборов, точность передач — 80% в матче с «Ливерпулем» (0:0).

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VeniaminS
VeniaminS
15 апреля в 09:30
Голосую за Гюндогана!!!
VeniaminS
VeniaminS
15 апреля в 09:28
Неймар упустил столько моментов - аж жуть.
амурец
амурец
15 апреля в 02:21
Каземиро
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 01:21
Каземиро и Гюндоган лучшие !!!
Mangur
Mangur
15 апреля в 01:18
Гюндоган форева , лучший
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