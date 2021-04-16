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Неймар — игрок недели в Лиге чемпионов

16 апреля 2021, 13:36

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Бразилец не отличился результативными действиями в четвертьфинальном матче с «Баварией» (0:1), однако парижане по итогам двух игр вышли в полуфинал ЛЧ.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
16 апреля в 21:36
Бред...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 апреля в 21:17
Ожидание: Золотой мяч.
Реальность: Игрок недели.
League1
League1
16 апреля в 19:51
Вот, что значит уйти из барсы. Если бы дотащил барсу до полуфинала, то лучшим бы признали бездаря гномяру.
Nazi
Nazi
16 апреля в 19:29
Иногда и вправду дают призы за игру, а не за голы и ассисты. Неймар заслужил своей окренителной игрой с Баварией, а то что не забил, да, очень печально, но как же он играл.......
mortid
mortid
16 апреля в 19:01
А что какого нибудь запасного не признали лучшим? идиоты.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 17:20
Странно выбирать игрока который ничего не забил и не отдал голевую. Скорее его игра была провалом, так моменты загубить это надо постараться. А лучшими заслужили называться Куртуа или Каземиро.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 апреля в 16:30
Неймар это заслужил.
allemz
allemz
16 апреля в 15:39, ред.
Почему не Навас? Пока пешки Парижа страдали от бешеного давления игроков Баварии, костариканец тащил все что прилетало и это в обоих матчах. Неймар только и кривлялся, финтил там где необязательно в своем стиле, а когда дело доходило до серьезных вещей - замкнуть в пустые от Ди Марии, реализовать 1 на 1, вывести Мбаппе на ударную позицию в контратаках - он облажался, сел в лужу. Это несерьёзно, бразилец игрушка за 222 ляма, чтобы развлекать народ Парижа своими кривляниями, у него до сих пор мышление на уровне школьника, сам не знает чего хочет. Это несерьёзный человек.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
16 апреля в 15:25
реально просто смешно,
ладно, если брать из победителя пары, то почему не Навас?
который спасал в первой игре, и так же выручал во второй игре
уефа и фифа продолжают быть лучшей Европейской помойкой ...
Incredulous
Incredulous
16 апреля в 14:33
Это насмешка какая-то? Он отлично подходит на худшего игрока недели, так как профукал просто идеальные моменты для взятия ворот соперника. Эти "эксперты" видимо лучшего игрока определяют путём слепого жребия.
амурец
амурец
16 апреля в 14:26
офигеть, вот это смехота
ДСА
ДСА
16 апреля в 14:14
Откровенно говоря странный выбор.
swed27
swed27
16 апреля в 13:57
Каркас ворот мячом едва не разнес поэтому и лучший
drug01
drug01
16 апреля в 13:50
Молодец так держать
Эдмон
Эдмон
16 апреля в 13:48
Согласен,видел как играл, лучший
Elliada
Elliada
16 апреля в 13:45
Фоден лучший
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