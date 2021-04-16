Неймар — игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Бразилец не отличился результативными действиями в четвертьфинальном матче с «Баварией» (0:1), однако парижане по итогам двух игр вышли в полуфинал ЛЧ.
🥇 Игрок недели в #ЛигаЧемпионов — Неймар! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 16, 2021
Как вам итоги голосования? 😉 pic.twitter.com/x7ZeDZc9iM
Реальность: Игрок недели.
Реальность: Игрок недели.
ладно, если брать из победителя пары, то почему не Навас?
который спасал в первой игре, и так же выручал во второй игре
уефа и фифа продолжают быть лучшей Европейской помойкой ...
ладно, если брать из победителя пары, то почему не Навас?
который спасал в первой игре, и так же выручал во второй игре
уефа и фифа продолжают быть лучшей Европейской помойкой ...