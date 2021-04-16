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«У „Барсы“ невозможно выиграть без страданий». Марселино — о финале Кубка

16 апреля 2021, 23:45
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль порассуждал о предстоящем финале Кубка Испании с «Барселоной».

Мы уверены, что разобрались с причиной поражения «Сосьедаду» (3 апреля «Атлетик» проиграл 0:1 в перенесенном финале Кубке Испании — прим.).

Теперь нам предстоят 90 минут против отличной команды, которая привыкла побеждать в финалах. Однако это не избавляет нас от мыслей о том, что мы должны привезти Кубок в Бильбао.

Мы должны играть, получать удовольствие и страдать, потому что невозможно выиграть у «Барселоны» без страданий.

Ранее о матче высказался Рональд Куман.

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Все комментарии
burlone
burlone ответ 112910415 (раскрыть)
17 апреля в 23:37
Очень бы этого не хотелось. Хочется сенсации, а так будет рядовой матч.
112910415
112910415
17 апреля в 07:54
Барса, вероятно, победит
Ironigor
Ironigor ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля в 02:06
Ставка в основное время , - профессор.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 01:29
Барселона по ходу сезона прибавляет. Ведь осенью команда выглядела просто плачевно. Радует то, что прибавляет молодежь. Думаю , что Барселона - фаворит в данном матче. Но кубковые встречи непредсказуемы и все может произойти. А если учесть , что Атлетик один финал уже проиграл , то в этом финале они костьми лягут.
И тем не менее последнее слово скорее всего останется за Барселоной.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 01:16
Ничья в основное время!
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 23:47
Атлетик выиграет или ничья.
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