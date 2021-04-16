«У „Барсы“ невозможно выиграть без страданий». Марселино — о финале Кубка

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль порассуждал о предстоящем финале Кубка Испании с «Барселоной».
Мы уверены, что разобрались с причиной поражения «Сосьедаду» (3 апреля «Атлетик» проиграл 0:1 в перенесенном финале Кубке Испании — прим.).
Теперь нам предстоят 90 минут против отличной команды, которая привыкла побеждать в финалах. Однако это не избавляет нас от мыслей о том, что мы должны привезти Кубок в Бильбао.
Мы должны играть, получать удовольствие и страдать, потому что невозможно выиграть у «Барселоны» без страданий.
Ранее о матче высказался Рональд Куман.
И тем не менее последнее слово скорее всего останется за Барселоной.
Всем здоровья.
И тем не менее последнее слово скорее всего останется за Барселоной.
Всем здоровья.