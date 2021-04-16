«У „Барсы“ невозможно выиграть без страданий». Марселино — о финале Кубка

Главный тренер «Атлетика» порассуждал о предстоящем финале Кубка Испании с «Барселоной».

Мы уверены, что разобрались с причиной поражения «Сосьедаду» (3 апреля «Атлетик» проиграл 0:1 в перенесенном финале Кубке Испании — прим.).

Теперь нам предстоят 90 минут против отличной команды, которая привыкла побеждать в финалах. Однако это не избавляет нас от мыслей о том, что мы должны привезти Кубок в Бильбао.

Мы должны играть, получать удовольствие и страдать, потому что невозможно выиграть у «Барселоны» без страданий.