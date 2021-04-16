«Я хотел проверить его характер». Артета — о работе с Сака

Главный тренер «Арсенала» рассказал, как искал позицию для 19-летнего вингера команды .

Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять его. Вот почему я пытался наиграть его на разных позициях — чтобы посмотреть, как он отреагирует.

Я хотел проверить его характер, потому что он играл на позиции левого защитника, и я знаю, что это была неидеальная позиция для него, но он должен был пройти через этот период.

Он принимает много правильных решений, потому что он умный игрок, который умеет читать ситуации.