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«Я хотел проверить его характер». Артета — о работе с Сака

16 апреля 2021, 22:53

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как искал позицию для 19-летнего вингера команды Бакайо Сака.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять его. Вот почему я пытался наиграть его на разных позициях — чтобы посмотреть, как он отреагирует.

Я хотел проверить его характер, потому что он играл на позиции левого защитника, и я знаю, что это была неидеальная позиция для него, но он должен был пройти через этот период.

Он принимает много правильных решений, потому что он умный игрок, который умеет читать ситуации.

Ранее Сака был признан игроком недели в Лиге Европы.

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drug01
drug01
16 апреля в 23:21
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