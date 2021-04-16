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Анчелотти: «Кин взят в аренду, и он должен вернуться»

16 апреля 2021, 14:41

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о будущем в клубе нападающего Моизе Кина, который в данный момент выступает за ПСЖ на правах аренды.

Мне не нужно убеждать Кина остаться в «Эвертоне». Об этом говорят газеты. Он взят в аренду, и он должен вернуться.

Если ПСЖ хочет купить его, они сперва должны обсудить это с нами. Мы открыты для переговоров, но если ничего не произойдет, он вернется в «Эвертон» и станет важным игроком основы.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 апреля в 21:16
За игрока стоит поборотсья.
Nazi
Nazi
16 апреля в 19:27
Боже, да я спасибо скажу, лишь бы это тупое бревно не осталось в Париже....

Берите обратно и наслаждайтесь..

Шейхи не тупите.. Не надо этого вам Кина... Он бесполезен..
drug01
drug01
16 апреля в 14:56
Ждем его обязательно
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