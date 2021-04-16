Анчелотти: «Кин взят в аренду, и он должен вернуться»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о будущем в клубе нападающего Моизе Кина, который в данный момент выступает за ПСЖ на правах аренды.
Мне не нужно убеждать Кина остаться в «Эвертоне». Об этом говорят газеты. Он взят в аренду, и он должен вернуться.
Если ПСЖ хочет купить его, они сперва должны обсудить это с нами. Мы открыты для переговоров, но если ничего не произойдет, он вернется в «Эвертон» и станет важным игроком основы.
Берите обратно и наслаждайтесь..
Шейхи не тупите.. Не надо этого вам Кина... Он бесполезен..
Берите обратно и наслаждайтесь..
Шейхи не тупите.. Не надо этого вам Кина... Он бесполезен..