Анчелотти: «Кин взят в аренду, и он должен вернуться»

Наставник «Эвертона» рассказал о будущем в клубе нападающего , который в данный момент выступает за ПСЖ на правах аренды.

Мне не нужно убеждать Кина остаться в «Эвертоне». Об этом говорят газеты. Он взят в аренду, и он должен вернуться.