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«Месси даст свой максимум ради победы». Куман — перед финалом Кубка Испании

16 апреля 2021, 21:51
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман порассуждал о мотивации форварда команды Лионеля Месси перед финалом Кубка Испании против «Атлетика».

Я не рассматриваю его в отдельности, потому что он отличный профессионал, который выкладывается на всех тренировках. Он отлично умеет готовиться к матчам. Он даст максимум ради победы.

Нам не нужна дополнительная мотивация. У игроков есть опыт, и они знают, что им нужно делать. Команда теряла энергию, действуя без мяча в последних двух матчах. Может быть, дело в матчах сборных. Это не оправдание. Мы должны быть на нашем лучшем уровне, чтобы выиграть.

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
17 апреля в 00:03
А, вот почему он и в ЛЧ ниочем последние годы, и семь матчей подряд не забивает в класико... Готовился все это время к финалу Кубка)
abramjan
abramjan
16 апреля в 23:12, ред.
Судейки порешают...к бабке не ходи...потом вылезет Аллочка и объяснит что это все было по правилам а не так как у Реала)
drug01
drug01
16 апреля в 22:20
Будет ждать результат
burlone
burlone ответ Ironigor (раскрыть)
16 апреля в 22:08
Особенно когда дело касается игры Месси в Барселоне)
Ironigor
Ironigor ответ burlone (раскрыть)
16 апреля в 22:05
Естественно, деньги 💰 решают всё !!!☝
burlone
burlone ответ Ironigor (раскрыть)
16 апреля в 22:03
Полагаю, что о максимальной сумме гонорара за результативные действия.
burlone
burlone
16 апреля в 22:02
Знаем мы его максимум, сперва допинг из гетр скушает, а если не поможет, то засунет ложку в рот))
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 22:00
Время покажет
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 21:59, ред.
О каком максимуме идёт речь??? Если речь идёт о его деньгах это много, а в физическом плане уже маловато !!!
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