«Месси даст свой максимум ради победы». Куман — перед финалом Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» порассуждал о мотивации форварда команды перед финалом Кубка Испании против «Атлетика».

Я не рассматриваю его в отдельности, потому что он отличный профессионал, который выкладывается на всех тренировках. Он отлично умеет готовиться к матчам. Он даст максимум ради победы.

Нам не нужна дополнительная мотивация. У игроков есть опыт, и они знают, что им нужно делать. Команда теряла энергию, действуя без мяча в последних двух матчах. Может быть, дело в матчах сборных. Это не оправдание. Мы должны быть на нашем лучшем уровне, чтобы выиграть.