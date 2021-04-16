Почеттино: «Буду бороться изо всех сил, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о будущем Килиана Мбаппе и Неймара после выхода клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Цель «Парижа» — сохранить лучших игроков и получить состав, который способен на победу в Лиге чемпионов. Клуб делает все возможное, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе.
У нас с Мбаппе очень хорошие отношения, сейчас я оптимистичен и буду бороться изо всех сил, чтобы он остался. Я думаю, что Мбаппе будет играть в ПСЖ в следующем году, клуб приложит все усилия.
Приоритет – сохранение обоих футболистов в составе. Мы не строим планы на будущее без этих игроков.
Но я надеюсь, что он умный чел, а сейчас нет лучше и красивей команды чем Париж.. И только осел свалит оттуда, тем боле при том море бабла, какие там платят..
Но я надеюсь, что он умный чел, а сейчас нет лучше и красивей команды чем Париж.. И только осел свалит оттуда, тем боле при том море бабла, какие там платят..