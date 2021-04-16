Почеттино: «Буду бороться изо всех сил, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ поделился мыслями о будущем и Неймара после выхода клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Цель «Парижа» — сохранить лучших игроков и получить состав, который способен на победу в Лиге чемпионов. Клуб делает все возможное, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе.

У нас с Мбаппе очень хорошие отношения, сейчас я оптимистичен и буду бороться изо всех сил, чтобы он остался. Я думаю, что Мбаппе будет играть в ПСЖ в следующем году, клуб приложит все усилия.

Приоритет – сохранение обоих футболистов в составе. Мы не строим планы на будущее без этих игроков.