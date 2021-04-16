ГлавнаяНовости

Почеттино: «Буду бороться изо всех сил, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

16 апреля 2021, 18:06

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о будущем Килиана Мбаппе и Неймара после выхода клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Цель «Парижа» — сохранить лучших игроков и получить состав, который способен на победу в Лиге чемпионов. Клуб делает все возможное, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе.

У нас с Мбаппе очень хорошие отношения, сейчас я оптимистичен и буду бороться изо всех сил, чтобы он остался. Я думаю, что Мбаппе будет играть в ПСЖ в следующем году, клуб приложит все усилия.

Приоритет – сохранение обоих футболистов в составе. Мы не строим планы на будущее без этих игроков.

Все новости
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии0
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 20:20
Он будет бороться, а тот перестанет играть
Nazi
Nazi
16 апреля в 19:31
Не останется ну и крен с ним, значит туп как дерево :)

Но я надеюсь, что он умный чел, а сейчас нет лучше и красивей команды чем Париж.. И только осел свалит оттуда, тем боле при том море бабла, какие там платят..
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 19:24
Тут всё большие деньги решают.
Эдмон
Эдмон
16 апреля в 18:28
Во французском чемпионате конечно не останется
Igo0rek
Igo0rek ответ Василий 50 (раскрыть)
16 апреля в 18:20
Я бы не хотел видеть его в Манчестер Сити
Igo0rek
Igo0rek
16 апреля в 18:19
Надеюсь отлетите в полуфинале, а там и время появится бороться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 18:18
За деньгами может ломануться любой из них...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 18:16
Мбаппе самому не нужен псж.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 апреля в 18:12
Не останется он.
Василий 50
Василий 50
16 апреля в 18:09
Все хотят видеть Мбаппе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 18:07
Борись,надо чтоб остался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100