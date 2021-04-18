«Лестер» впервые с 1969 года вышел в финал Кубка Англии

1618775910

18 апреля 2021, 22:58

«Лестер» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии.

Любопытно, что «лисы» вышли в финал турнира впервые с 1969 года. Тогда они уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

В этом сезоне «Лестеру» предстоит сыграть против «Челси» в финале.