«Лестер» впервые с 1969 года вышел в финал Кубка Англии

«Лестер» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии.
Любопытно, что «лисы» вышли в финал турнира впервые с 1969 года. Тогда они уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
В этом сезоне «Лестеру» предстоит сыграть против «Челси» в финале.
|Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
|Матч завершен
«Лестер» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии.
Любопытно, что «лисы» вышли в финал турнира впервые с 1969 года. Тогда они уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
В этом сезоне «Лестеру» предстоит сыграть против «Челси» в финале.