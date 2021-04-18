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«Лестер» впервые с 1969 года вышел в финал Кубка Англии

18 апреля 2021, 22:58
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Лестер» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии.

Любопытно, что «лисы» вышли в финал турнира впервые с 1969 года. Тогда они уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

В этом сезоне «Лестеру» предстоит сыграть против «Челси» в финале.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 07:57
С победой Лестер !)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 06:08
Пройти Челси дело техники.
ДСА
ДСА
19 апреля в 04:25
Теперь вполне могут и победить.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 01:49
Будем делать посмотреть. Интересно должно получиться. Пусть победит сильнейший Челси!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
18 апреля в 23:15
Победы лисам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 23:12
Впервые было в 69 году...
drug01
drug01
18 апреля в 22:59
Желаем Победы
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