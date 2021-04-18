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Акинфеев впервые с 2010 года отразил 11 ударов в матче РПЛ

18 апреля 2021, 21:11
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил 11 спасений в матче РПЛ против «Сочи». Это лучший результат среди всех вратарей лиги в этом сезоне.

В последний раз Акинфеев сделал 11 сейвов в чемпионате России в ноябре 2010 года в матче с «Зенитом».

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
19 апреля в 17:08
Нужен второй Бекао. как он ушел, защита такие вещи вытворяет . хоть стой, хоть падай. и вся нагрузка на вратаря, но Акинфеев ведь не вечен ! Бекао вроде бы не ас . но точно не удвас, чувство позиции . всегда быть в нужном месте и в нужное время в защите , у него не отнимешь ,а с таким чувством никто из оставшихся защитников не обладает к сожалению !
Beekeeper
Beekeeper
19 апреля в 12:57
Игорян, лучший! главное что бы в сборную не вернулся. Пускай там всякие сафоновы творят чудеса как в матче краснодар зенит.
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 23:48
Удачи тебе тёзка, во всём !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 23:14
Игорёк молодец, держит форму!
berda2003
berda2003
18 апреля в 22:07
4 удара были достойные футбола - два он пропустил - остальные, так, баловство для пацанов во дворе - хватит захваливать это зажравшееся хамло и футболоненавистника... ему уже 35, вокруг него пацаны - учи, подсказывай, во время игры, за ошибки, не показавый свою ненависть к партнёрам по команде...
а оно в воротах, как вертухай в концлагере... его в 37год в нквд - ценнейший сотрудник...
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 21:55
ни кто в игоре и не сомневается ))) ну кроме недалёких))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ КЭТиК (раскрыть)
18 апреля в 21:50
Защита не очень, так ещё и опорной зоны нет, вот и результат...
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 21:44
Акинфеев РЕКОРДСМЕН с большой буквы...
Red blu
Red blu
18 апреля в 21:42
Вот такого вратаря не хватает нашей сборной.
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 21:40
Защита у ЦСКА совсем плохая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 21:33
Сочи просто праздник устроил!
А Игорёк и в поражении рекорд установил. Легенда, епта!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 21:20
Сочи очень хотело победить,Игорь один хотел чтоб у них не получилось!
VeniaminS
VeniaminS
18 апреля в 21:14
Отличный результат
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 апреля в 21:14
Игорек лучший!!!
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