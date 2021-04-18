Акинфеев впервые с 2010 года отразил 11 ударов в матче РПЛ

1618769488

18 апреля 2021, 21:11

Голкипер ЦСКА совершил 11 спасений в матче РПЛ против «Сочи». Это лучший результат среди всех вратарей лиги в этом сезоне.

В последний раз Акинфеев сделал 11 сейвов в чемпионате России в ноябре 2010 года в матче с «Зенитом».