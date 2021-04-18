Акинфеев впервые с 2010 года отразил 11 ударов в матче РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил 11 спасений в матче РПЛ против «Сочи». Это лучший результат среди всех вратарей лиги в этом сезоне.
В последний раз Акинфеев сделал 11 сейвов в чемпионате России в ноябре 2010 года в матче с «Зенитом».
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев совершил 11 спасений в матче РПЛ против «Сочи». Это лучший результат среди всех вратарей лиги в этом сезоне.
В последний раз Акинфеев сделал 11 сейвов в чемпионате России в ноябре 2010 года в матче с «Зенитом».
а оно в воротах, как вертухай в концлагере... его в 37год в нквд - ценнейший сотрудник...
а оно в воротах, как вертухай в концлагере... его в 37год в нквд - ценнейший сотрудник...
А Игорёк и в поражении рекорд установил. Легенда, епта!
А Игорёк и в поражении рекорд установил. Легенда, епта!