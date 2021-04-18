«Ювентус» ни разу не выиграл без Роналду в Серии А в этом сезоне

«Аталанта» обыграла «Ювентус» в матче очередного тура Серии А.
Этот поединок из-за травмы пропускал форвард туринцев Криштиану Роналду. Любопытно, что в этом сезоне португалец не вышел на поле в данном турнире в четвёртый раз. В данных матчах «Ювентус» 3 раза сыграл вничью и один раз проиграл (сегодня).
Реалу потребовался год, чтобы перестроить команду. Зато потом выиграли Ла Лигу, теперь в полуфинале ЛЧ и борется за победу в примере.
Правильным решением было бы продать Роналду. Результаты Ювентуса из-за него страдают
Реалу потребовался год, чтобы перестроить команду. Зато потом выиграли Ла Лигу, теперь в полуфинале ЛЧ и борется за победу в примере.
Правильным решением было бы продать Роналду. Результаты Ювентуса из-за него страдают
где Рон со своими многочисленными, заслужаными наградами ,и где средненький клуб из Италии под названием Ювентус?!!!!!
где Рон со своими многочисленными, заслужаными наградами ,и где средненький клуб из Италии под названием Ювентус?!!!!!