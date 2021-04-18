«Ювентус» ни разу не выиграл без Роналду в Серии А в этом сезоне

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18 апреля 2021, 18:36

«Аталанта» обыграла «Ювентус» в матче очередного тура Серии А.

Этот поединок из-за травмы пропускал форвард туринцев . Любопытно, что в этом сезоне португалец не вышел на поле в данном турнире в четвёртый раз. В данных матчах «Ювентус» 3 раза сыграл вничью и один раз проиграл (сегодня).