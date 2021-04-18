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«Ювентус» ни разу не выиграл без Роналду в Серии А в этом сезоне

18 апреля 2021, 18:36
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Аталанта» обыграла «Ювентус» в матче очередного тура Серии А.

Этот поединок из-за травмы пропускал форвард туринцев Криштиану Роналду. Любопытно, что в этом сезоне португалец не вышел на поле в данном турнире в четвёртый раз. В данных матчах «Ювентус» 3 раза сыграл вничью и один раз проиграл (сегодня).

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Все комментарии
League1
League1
18 апреля в 23:47
Трудно без Роналду. А барселона без гнома всегда играет лучше.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 20:59
Вот вам и ответ.
Elliada
Elliada
18 апреля в 20:41
3 года строили команду вокруг Роналду и что за 4 матча все должно вернуться в норму?

Реалу потребовался год, чтобы перестроить команду. Зато потом выиграли Ла Лигу, теперь в полуфинале ЛЧ и борется за победу в примере.

Правильным решением было бы продать Роналду. Результаты Ювентуса из-за него страдают
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 20:19
Роналдузависимая команда!😜
shur
shur
18 апреля в 19:56
    drug01
    drug01
    18 апреля в 19:53
    Счёт по игре
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    18 апреля в 19:47
    Ювентус был бессменным чемпионом, пока не купил Роналду
    ДСА
    ДСА
    18 апреля в 19:11
    На лицо важность Роналду.
    Ironigor
    Ironigor
    18 апреля в 18:59
    А вот итог , когда все "фанаты" Рона говорят что он тянет на дно Юве. Счёт на табло без Рона.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 апреля в 18:55
    Юве становится командой одного человека
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 апреля в 18:46
    Аталанта красавцы. Рон тут ни причем .
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ feris1 (раскрыть)
    18 апреля в 18:46
    Показатель чего? А вот в ЛЧ он в обоих матчах против Порту играл и был там одним из худших на поле. Тоже показатель?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 18:45
    А ещё хотят сбагрить Рона.
    feris1
    feris1
    18 апреля в 18:40
    Четыре раза это уже показатель.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    18 апреля в 18:40
    А где он был в матче против Интера на Сан Сиро или с Наполи в Неаполе? Тоже отсутствовал?
    juvenale
    juvenale
    18 апреля в 18:37
    Роналду тут не при чем
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    18 апреля в 18:36
    Ничего удивительного!
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