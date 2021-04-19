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«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 33-го тура Лиги 1

19 апреля 2021, 00:04

Завершились все матчи 33-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» — «Монпелье» 1:1
Голы: Араужо Луис 85 — Делор Анди 21

«Анже» — «Ренн» 0:3
Голы: Доку Жереми 45+1, Терье Мартен 63, Гуйрасси Сехру 90+1

«Марсель» — «Лорьян» 3:2
Голы: Пайет Димитри 53, Лирола Поль 56, Лирола Поль 90+1 — Моффи Теремас 19, Моффи Теремас 70

«Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен» 3:2
Голы: Мбаппе Килиан 79, Мбаппе Килиан 87 (пенальти), Икарди Мауро 90+5 — Буанга Денис 78, Амума Ромен 90+2

«Брест» — «Ланс» 1:1
Голы: Лукас Жан 37 — Какута Гаэль 72 (пенальти)

«Дижон» — «Ницца» 2:0
Голы: Шафик Фуад 50, Бензья Яссин 77 (пенальти)

«Ним» — «Страсбур» 1:1
Голы: Рипар Рено 55 (пенальти) — Льенар Димитри 82

«Реймс» — «Метц» 0:0

«Бордо» — «Монако» 0:3
Голы: Фолланд Кевин 29, Мартинш Желсон 47, Йоветич Стеван 90

«Нант» — «Лион» 1:2
Голы: Паллуа Николя 60 — Депай Мемфис 5, Депай Мемфис 37 (пенальти)

«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 33-го тура Лиги 1

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Ozabot
Ozabot
19 апреля в 08:51
«Лилль» — самая недооцененная команда сезона. Без больших денег и громких имен идут впереди всех. Конечно, положение не убедительное, сзади давят, тем не менее, команда просто на драйве и хорошо настроена. А атака у них вообще убийственная. Боюсь, разберут летом.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 07:59
В этом году интрига везде!
112910415
112910415
19 апреля в 07:56
увлекательно на финише, как никогда !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 06:59
Монако скоро догонит!
1bear
1bear
19 апреля в 02:08
реально интересная концовка,четыре команды претендуют на чемпионство,но скорее всего ПСЖ опять всех обойдёт...
хотя я буду болеть за Монако !!!
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