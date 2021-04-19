«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 33-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 33-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» — «Монпелье» 1:1
Голы: Араужо Луис 85 — Делор Анди 21
«Анже» — «Ренн» 0:3
Голы: Доку Жереми 45+1, Терье Мартен 63, Гуйрасси Сехру 90+1
«Марсель» — «Лорьян» 3:2
Голы: Пайет Димитри 53, Лирола Поль 56, Лирола Поль 90+1 — Моффи Теремас 19, Моффи Теремас 70
«Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен» 3:2
Голы: Мбаппе Килиан 79, Мбаппе Килиан 87 (пенальти), Икарди Мауро 90+5 — Буанга Денис 78, Амума Ромен 90+2
«Брест» — «Ланс» 1:1
Голы: Лукас Жан 37 — Какута Гаэль 72 (пенальти)
«Дижон» — «Ницца» 2:0
Голы: Шафик Фуад 50, Бензья Яссин 77 (пенальти)
«Ним» — «Страсбур» 1:1
Голы: Рипар Рено 55 (пенальти) — Льенар Димитри 82
«Реймс» — «Метц» 0:0
«Бордо» — «Монако» 0:3
Голы: Фолланд Кевин 29, Мартинш Желсон 47, Йоветич Стеван 90
«Нант» — «Лион» 1:2
Голы: Паллуа Николя 60 — Депай Мемфис 5, Депай Мемфис 37 (пенальти)
хотя я буду болеть за Монако !!!
хотя я буду болеть за Монако !!!