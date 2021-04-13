«Реал» приблизился к «Атлетико». Итоги 30-го тура Примеры

Завершились все матчи 30-го тура чемпионата Испании.
«Уэска» — «Эльче» 3:1
Голы: Мир Рафаэль 3, Рамирес Сандро 30, Мир Рафаэль 88 (пенальти) — Вавро Денис 4 (автогол)
«Хетафе» — «Кадис» 0:1
Гол: Тимор 64 (автогол)
«Атлетик» — «Алавес» 0:0
«Эйбар» — «Леванте» 0:1
Гол: де Фрутос Хорхе 45+2
«Реал» — «Барселона» 2:1
Голы: Бензема Карим 13, Кроос Тони 28 — Мингеса Оскар 60
«Вильярреал» — «Осасуна» 1:2
Голы: Гарсия Давид 70 (автогол) — Монкайола 64, Будимир Анте 74
«Валенсия» — «Реал Сосьедад» 2:2
Голы: Васс Даниэль 60 (пенальти), Паулиста Габриэль 73 — Гевара Андер 33, Исак Александер 45
«Вальядолид» — «Гранада» 1:2
Голы: Орельяна Фабиан 41 (пенальти) — Молина Хорхе 78, Кини 86
«Бетис» — «Атлетико» 1:1
Голы: Тельо Кристиан 20 — Карраско Янник 5
«Сельта» — «Севилья» 3:4
Голы: Аспас Яго 20 (пенальти), Аспас Яго 23, Браис Мендес 43 — Кунде Жуль 7, Фернандо 35, Ракитич Иван 60, Гомес Алехандро 76
За чемпионство борются 3 клуба, за места в ЕЛ так же идет борьба,ну и с теми кто на 100% покинет ЛаЛигу пока неизвестно, шансы на сохранение маста в элите еще ни кто не потерял!!
За чемпионство борются 3 клуба, за места в ЕЛ так же идет борьба,ну и с теми кто на 100% покинет ЛаЛигу пока неизвестно, шансы на сохранение маста в элите еще ни кто не потерял!!