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«Реал» приблизился к «Атлетико». Итоги 30-го тура Примеры

13 апреля 2021, 00:10

Завершились все матчи 30-го тура чемпионата Испании.

«Уэска» — «Эльче» 3:1
Голы: Мир Рафаэль 3, Рамирес Сандро 30, Мир Рафаэль 88 (пенальти) — Вавро Денис 4 (автогол)

«Хетафе» — «Кадис» 0:1
Гол: Тимор 64 (автогол)

«Атлетик» — «Алавес» 0:0

«Эйбар» — «Леванте» 0:1
Гол: де Фрутос Хорхе 45+2

«Реал» — «Барселона» 2:1
Голы: Бензема Карим 13, Кроос Тони 28 — Мингеса Оскар 60

«Вильярреал» — «Осасуна» 1:2
Голы: Гарсия Давид 70 (автогол) — Монкайола 64, Будимир Анте 74

«Валенсия» — «Реал Сосьедад» 2:2
Голы: Васс Даниэль 60 (пенальти), Паулиста Габриэль 73 — Гевара Андер 33, Исак Александер 45

«Вальядолид» — «Гранада» 1:2
Голы: Орельяна Фабиан 41 (пенальти) — Молина Хорхе 78, Кини 86

«Бетис» — «Атлетико» 1:1
Голы: Тельо Кристиан 20 — Карраско Янник 5

«Сельта» — «Севилья» 3:4
Голы: Аспас Яго 20 (пенальти), Аспас Яго 23, Браис Мендес 43 — Кунде Жуль 7, Фернандо 35, Ракитич Иван 60, Гомес Алехандро 76

«Реал» приблизился к «Атлетико». Итоги 30-го тура Примеры

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Brooklyn888
Brooklyn888
13 апреля в 09:55
Теперь главное без осечек
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 07:11
В этом году плотность таблицы впечатляет! Борьба продолжается за все позиции.
За чемпионство борются 3 клуба, за места в ЕЛ так же идет борьба,ну и с теми кто на 100% покинет ЛаЛигу пока неизвестно, шансы на сохранение маста в элите еще ни кто не потерял!!
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 00:15
Да это же реально, - Реал !!! Он владеет этим искусством !!! Он просто Чемпион 🏆 !!!
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