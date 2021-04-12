«Интер» продолжает уверенно лидировать. Итоги 30-го тура Серии А

Завершились все матчи 30-го тура чемпионата Италии.
«Специа» — «Кротоне» 3:2
Голы: Верде Даниэле 63, Маджоре Джулио 89, Эрлич 90+2 — Джиджи Коффи 40, Нванкво Симеон 78
«Парма» — «Милан» 1:3
Голы: Гальоло Риккардо 66 — Ребич Анте 8, Кессье Франк 44, Леау Рафаэл 90+4
«Удинезе» — «Торино» 0:1
Гол: Белотти Андреа 61 (пенальти)
«Интер» — «Кальяри» 1:0
Гол: Дармиан Маттео 77
«Ювентус» — «Дженоа» 3:1
Голы: Кулусевски Деян 4, Мората Альваро 22, МакКенни Уэстон 70 — Скамакка Джанлука 49
«Верона» — «Лацио» 0:1
Гол: Милинкович-Савич Сергей 90+1
«Сампдория» — «Наполи» 0:2
Голы: Руис Фабиан 35, Осимхен Виктор 87
«Рома» — «Болонья» 1:0
Гол: Майораль Борха 44
«Фиорентина» — «Аталанта» 2:3
Голы: Влахович Душан 57, Влахович Душан 66 — Сапата Дуван 13, Сапата Дуван 40, Иличич Йосип 70 (пенальти)
«Беневенто» — «Сассуоло» 0:1
Гол: Барба Федерико 45 (автогол)