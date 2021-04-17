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«Нижний Новгород» поднялся на вторую строчку. Итоги 37-го тура ФНЛ

17 апреля 2021, 21:10

Завершились все матчи 37-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«Томь» — «Велес» 0:0

«Енисей» — «Оренбург» 1:2
Голы: Зотов Александр 36 — Фамейе Джоэль 28, Гойкович Ренато 64

«Иртыш» — «Балтика» 0:1
Гол: Аллеф 87

«Крылья Советов» — «Факел» 5:1
Голы: Солдатенков Александр 10, Сарвели Владислав 24, Ежов Роман 63, Горшков Юрий 83, Голенков Егор 90+4 — Максимов Максим 61

«Спартак-2» — «Волгарь» 2:0
Голы: Игнатов Михаил 19, Оганесян Степан 34

«Чертаново» — «СКА-Хабаровск» 0:4
Голы: Барков Дмитрий 16 (пенальти), Малеев Артемий 34, Булия Эдуард 45+1, Ляхов Константин 65 (автогол)

«Текстильщик» — «Шинник» 0:0

«Динамо» — «Краснодар-2» 2:1
Голы: Рухаиа Гуджа 56, Дибиргаджиев Джамал 81 — Воротников Илья 62

«Нефтехимик» — «Акрон» 3:2
Голы: Уридия Мераби 24, Уридия Мераби 26, Уридия Мераби 49 — Делькин Артем 70, Садыков Булат 79

«Нижний Новгород» — «Чайка» 2:0
Голы: Гащенков Михаил 41, Султонов Мухаммад 90+1

«Алания» — «Торпедо» 1:1
Голы: Гурциев Батраз 18 — Самсонов Артем 88 (пенальти)

«Нижний Новгород» поднялся на вторую строчку. Итоги 37-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Romkurch
Romkurch
18 апреля в 11:42
Оренбург не должен попасть в РПЛ, Зениту такие филиалы не нужны.
95-shishani-95
95-shishani-95
18 апреля в 01:32
Алания, Торпедо и Балтика могут хорошую перестрелку устроить.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 апреля в 00:12
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 апреля в 21:34
    КС продолжают уверенной поступью двигаться к своей цели . А цель одна - вернуться в РПЛ. А вот за вторую путевку драчка будет серьезная . Кто не сдюжит - это скоро узнаем. Томь опять не проиграла. Очень похоже что Саше Кержакову удастся выполнить поставленную ему задачу - остаться в ФНЛ, хотя поначалу и у него не все ладилось , но постепенно дела поли на лад и команда покинула самое дно.
    Надеюсь у Саши все получится.
    Всем здоровья.
    stanichnik
    stanichnik
    17 апреля в 21:27
    Начиная с тридцать четвёртого тура, в котором Оренбург проиграл в гостях армейцам Хабаровска расположение команд с первого по третье место не меняется, а вот каким оно будет после следующего тура, когда между собой в очном поединке будут разбираться вторая и третья команда, вот это будет интрига. Поражение хозяев значительно осложнит прямое возвращение в стан сильнейших, а победа позволит Оренбургу поменяться местами в ТТ с нижегородцами. Ждём развития острого сюжета.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 апреля в 21:19
    "Крылья" прут, жду полуфинал Кубка.
    1bear
    1bear
    17 апреля в 21:15
    Главное,что КС - лидер и 100% вернётся в Премьер лигу !!!
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