«Нижний Новгород» поднялся на вторую строчку. Итоги 37-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 37-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«Томь» — «Велес» 0:0
«Енисей» — «Оренбург» 1:2
Голы: Зотов Александр 36 — Фамейе Джоэль 28, Гойкович Ренато 64
«Иртыш» — «Балтика» 0:1
Гол: Аллеф 87
«Крылья Советов» — «Факел» 5:1
Голы: Солдатенков Александр 10, Сарвели Владислав 24, Ежов Роман 63, Горшков Юрий 83, Голенков Егор 90+4 — Максимов Максим 61
«Спартак-2» — «Волгарь» 2:0
Голы: Игнатов Михаил 19, Оганесян Степан 34
«Чертаново» — «СКА-Хабаровск» 0:4
Голы: Барков Дмитрий 16 (пенальти), Малеев Артемий 34, Булия Эдуард 45+1, Ляхов Константин 65 (автогол)
«Текстильщик» — «Шинник» 0:0
«Динамо» — «Краснодар-2» 2:1
Голы: Рухаиа Гуджа 56, Дибиргаджиев Джамал 81 — Воротников Илья 62
«Нефтехимик» — «Акрон» 3:2
Голы: Уридия Мераби 24, Уридия Мераби 26, Уридия Мераби 49 — Делькин Артем 70, Садыков Булат 79
«Нижний Новгород» — «Чайка» 2:0
Голы: Гащенков Михаил 41, Султонов Мухаммад 90+1
«Алания» — «Торпедо» 1:1
Голы: Гурциев Батраз 18 — Самсонов Артем 88 (пенальти)
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Надеюсь у Саши все получится.
Всем здоровья.
Надеюсь у Саши все получится.
Всем здоровья.