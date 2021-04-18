«Ювентус» опустился на четвёртое место. Итоги 31-го тура Серии А

Завершились все матчи 31-го тура чемпионата Италии.
«Кротоне» — «Удинезе» 1:2
Голы: Нванкво Симеон 68 (пенальти) — де Пауль Родриго 41, де Пауль Родриго 74
«Сампдория» — «Верона» 3:1
Голы: Янкто Якуб 46, Габбьядини Маноло 73 (пенальти), Торсби Мортен 82 — Лазович Дарко 13
«Сассуоло» — «Фиорентина» 3:1
Голы: Берарди Доменико 59 (пенальти), Берарди Доменико 62 (пенальти), Лопес Максим 75 — Бонавентура Джакомо 31
«Кальяри» — «Парма» 4:3
Голы: Паволетти Леонардо 39, Марин Рэзван 66, Перейро Гастон 90+1, Черри Альберто 90+4 — Пеццелла Джузеппе 5, Куцка Юрай 31, Ман Деннис 59
«Милан» — «Дженоа» 2:1
Голы: Ребич Анте 13, Скамакка Джанлука 68 (автогол) — Дестро Маттиа 37
«Лацио» — «Беневенто» 5:3
Голы: Депаоли Фабио 10 (автогол), Иммобиле Чиро 20, Корреа Хоакин 36 (пенальти), Монтипо Лоренцо 48 (автогол), Иммобиле Чиро 90+6 — Сау Марко 45, Виола Николас 63 (пенальти), Глик Камил 85
«Аталанта» — «Ювентус» 1:0
Гол: Малиновский Руслан 87
«Болонья» — «Специа» 4:1
Голы: Орсолини Риккардо 12 (пенальти), Бэрроу Муса 18, Маттиас Сванберг 54, Маттиас Сванберг 60 — Исмаили Ардиан 34
«Торино» — «Рома» 3:1
Голы: Санабрия Антонио 57, Дзадза Симоне 72, Ринкон Томас 90+2 — Майораль Борха 3
«Наполи» — «Интер» 1:1
Голы: Ханданович Самир 36 (автогол) — Эриксен Кристиан 55