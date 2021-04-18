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«Ювентус» опустился на четвёртое место. Итоги 31-го тура Серии А

18 апреля 2021, 23:57

Завершились все матчи 31-го тура чемпионата Италии.

«Кротоне» — «Удинезе» 1:2
Голы: Нванкво Симеон 68 (пенальти) — де Пауль Родриго 41, де Пауль Родриго 74

«Сампдория» — «Верона» 3:1
Голы: Янкто Якуб 46, Габбьядини Маноло 73 (пенальти), Торсби Мортен 82 — Лазович Дарко 13

«Сассуоло» — «Фиорентина» 3:1
Голы: Берарди Доменико 59 (пенальти), Берарди Доменико 62 (пенальти), Лопес Максим 75 — Бонавентура Джакомо 31

«Кальяри» — «Парма» 4:3
Голы: Паволетти Леонардо 39, Марин Рэзван 66, Перейро Гастон 90+1, Черри Альберто 90+4 — Пеццелла Джузеппе 5, Куцка Юрай 31, Ман Деннис 59

«Милан» — «Дженоа» 2:1
Голы: Ребич Анте 13, Скамакка Джанлука 68 (автогол) — Дестро Маттиа 37

«Лацио» — «Беневенто» 5:3
Голы: Депаоли Фабио 10 (автогол), Иммобиле Чиро 20, Корреа Хоакин 36 (пенальти), Монтипо Лоренцо 48 (автогол), Иммобиле Чиро 90+6 — Сау Марко 45, Виола Николас 63 (пенальти), Глик Камил 85

«Аталанта» — «Ювентус» 1:0
Гол: Малиновский Руслан 87

«Болонья» — «Специа» 4:1
Голы: Орсолини Риккардо 12 (пенальти), Бэрроу Муса 18, Маттиас Сванберг 54, Маттиас Сванберг 60 — Исмаили Ардиан 34

«Торино» — «Рома» 3:1
Голы: Санабрия Антонио 57, Дзадза Симоне 72, Ринкон Томас 90+2 — Майораль Борха 3

«Наполи» — «Интер» 1:1
Голы: Ханданович Самир 36 (автогол) — Эриксен Кристиан 55

«Ювентус» опустился на четвёртое место. Итоги 31-го тура Серии А

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 08:56
Юве выиграл чемпионат на 40 лет вперёд ,можно теперь и расслабиться ,главное в зоне ЛЧ остаться !
Ruslik1982
Ruslik1982
19 апреля в 08:45
а Роналдо чего не играл? загубил клуб и теперь новый ищет?
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 06:59
Не всё коту масленица.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 00:33
В этом году максимум бронза!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
19 апреля в 00:04
.
1bear
1bear
19 апреля в 00:00
Главное,что Интер не проиграл !!!
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 23:59, ред.
Старуха , я в печали !!!
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