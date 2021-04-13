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Сергей Овчинников получил должность в РФС

13 апреля 2021, 16:35

Бывший вратарь «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников получил должность в Российском футбольном союзе.

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщает, что 50-летний специалист будет заниматься развитием российской тренерской школы — с начала апреля он работает заместителем начальника отдела подготовки тренеров.

Напомним, что Овчинников покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре прошлого года.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
19 апреля в 00:13
Может быть все таки вратарской тренерской школы? Иначе логика отсутствует
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
13 апреля в 21:55
Кубанью как-то рулил, а потом в Брянске вроде
Великолепный
Великолепный
13 апреля в 21:49
Удачи Сергею Овчинникову в новой должности в Российском футбольном союзе.
dzvinka
dzvinka
13 апреля в 21:17
вот это верно, такие кадры не должны пропадать, будет развивать отечественную тренерскую школу - ахахахахахха
Сп62
Сп62
13 апреля в 20:20
Теперь за тренерский цех в Росси можно не беспокоиться. Пусть волнуются италии, германии, испании и пр.
SHMEL258
SHMEL258
13 апреля в 19:33
Рад за Овчину! Удачи ему на новой должности.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 апреля в 19:10
Овчина...надо же взлетел.......Сенсация Дня....
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
13 апреля в 19:05
известный приспособленец ), чует где выгоднее, лоялен к кому надо, так строит карьеру )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 апреля в 18:31
Ну конечно же. Без протеже Гинера и тут не обошлось).
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 18:15
В целом неплохо устроился.
Сп62
Сп62
13 апреля в 18:03
Очевидно за великие тренерские достижения.
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 17:39
У Серёги получится быть Вратарь - Бюрократ..
Галя Каблукова
Галя Каблукова
13 апреля в 17:38
Кем бы не работать ,лишь бы не работать...Старший помощник, младшего конюха...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 17:36
Теперь понятно почему он ушёл!
VeniaminS
VeniaminS
13 апреля в 17:26
Ну почему бы ему там не поработать.
berda2003
berda2003
13 апреля в 17:13
Какими такими достижениями получил такую должность? не стыдно организовывать такие должности и прятать там бездельников?
Остапчук 67
Остапчук 67
13 апреля в 17:01
А у него что, есть собственный опыт работы главным тренером?
Over 9000
Over 9000
13 апреля в 16:59
Серёжа, а как же главным, да ещё и в топ-клубе?? как ты во всех интервью хотел
не берут? бабло закончилось, хоть в РФС взяли штаны просиживать
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 16:49
Ура,ЦСКА-чемпион!!!
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 16:38
Удачи тебе Сергей !!!
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