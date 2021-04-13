Сергей Овчинников получил должность в РФС

Бывший вратарь «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников получил должность в Российском футбольном союзе.
Телеграм-канал «Мутко Против» сообщает, что 50-летний специалист будет заниматься развитием российской тренерской школы — с начала апреля он работает заместителем начальника отдела подготовки тренеров.
Напомним, что Овчинников покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре прошлого года.
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