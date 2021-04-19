Колосков: «Никому из России не предвидится участие в Суперлиге»

Почетный президент РФС и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что планирующееся образование футбольной Суперлиги не должно повлиять на проведение чемпионата России.

Никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится участие в Суперлиге. То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем наши клубы попадут в Суперлигу.

Дело в том, что ситуация не новая, она обсуждается на протяжении примерно 10 лет. Началось это еще при [Леннарте] Юханссоне (президенте УЕФА с 1990 по 2007 годы — прим.), мы этой темой занимались, сумели доказать инициаторам этой идеи, что создание Суперлиги приведет к краху футбола, к его обнищанию, разделению в большей степени. Полностью ликвидируется так называемый принцип солидарности — когда богатые помогают бедным.