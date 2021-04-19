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Колосков: «Никому из России не предвидится участие в Суперлиге»

19 апреля 2021, 11:00

Почетный президент РФС и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что планирующееся образование футбольной Суперлиги не должно повлиять на проведение чемпионата России.

Никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится участие в Суперлиге. То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем наши клубы попадут в Суперлигу.

Дело в том, что ситуация не новая, она обсуждается на протяжении примерно 10 лет. Началось это еще при [Леннарте] Юханссоне (президенте УЕФА с 1990 по 2007 годы — прим.), мы этой темой занимались, сумели доказать инициаторам этой идеи, что создание Суперлиги приведет к краху футбола, к его обнищанию, разделению в большей степени. Полностью ликвидируется так называемый принцип солидарности — когда богатые помогают бедным.

Потом при [Мишеле] Платини (президент УЕФА с 2007 по 2016 годы — прим.) эта идея еще раз возникла. Ему даже приходилось выступать в Еврокомиссии, Европарламенте, объясняя, к чему это все приведет. Потом еще раз — уже ФИФА вступилась и сказала, что она категорически против, что будет принимать меры к этим клубам.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 апреля в 11:37
да. Скоро вот такие персонажи и будут играть как на картинке. Мы двигаемся в сюрреализм
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 апреля в 11:29
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 апреля в 11:23
Но зато возрастают шансы успехов в европейских кубках (под эгидой УЕФА) -Хотя, если подумать это совсем не факт))))))))
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 11:17
Ну это и к бабке гадалке не ходить !!!
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