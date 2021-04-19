Червиченко: «Болельщики — субстанция, которую понять невозможно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу поведения болельщиков после поражения красно-белых от «Уфы» в матче 26-го тура РПЛ .

Болельщики — субстанция, которую понять невозможно. Я ещё в свою бытность помню, когда они начинали поносить Романцева. Я у всех спрашивал: как такое вообще возможно. Это приводило в ступор порой. Болельщики — бесконтрольная субстанция, которая закипает словно вулкан, может в любой момент взорваться и начать извержение. Закономерности нет. Выигрывал бы Тедеско так, как Николич, а потом матч проиграл — начали бы кричать. На это не надо обращать внимание.