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Червиченко: «Болельщики — субстанция, которую понять невозможно»

19 апреля 2021, 09:50
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу поведения болельщиков после поражения красно-белых от «Уфы» в матче 26-го тура РПЛ.

Болельщики — субстанция, которую понять невозможно. Я ещё в свою бытность помню, когда они начинали поносить Романцева. Я у всех спрашивал: как такое вообще возможно. Это приводило в ступор порой. Болельщики — бесконтрольная субстанция, которая закипает словно вулкан, может в любой момент взорваться и начать извержение. Закономерности нет. Выигрывал бы Тедеско так, как Николич, а потом матч проиграл — начали бы кричать. На это не надо обращать внимание.

Конечно, проиграть аутсайдеру — ужасно, но проиграл же не Тедеско. Он виноват, что только два хороших защитника? Это разве проблема Тедеско? Что он может сделать? Нападение отличное, пыталось забить. Беленов прекрасно сыграл, как и Гильерме в прошлом матче. Если у Тедеско один Жиго в защите, что он может сделать? Кутепов не готов, как и края. Предпоследняя команда в таблице делает со «Спартаком» всё, что хочет. Надо смотреть, что будет с ЦСКА. Если оборона останется прежней, понимаете, какой может быть кошмар? Смотрел сегодня матч «Сочи» — ЦСКА, у армейцев есть кому атаковать. У них ещё Дивеев эти штрафные забивает.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 10:12
От поражения никто не застрахован.
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 10:08
А что должны были радоваться
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