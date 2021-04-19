Сёмин — о создании Суперлиги: «Это очень плохое решение»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.

Это очень плохое решение. УЕФА и ФИФА должны отреагировать. Плохое оно потому, что принято, не спросив мнения болельщиков, которых насчитывается четыре миллиарда, не спросив мнения тренеров и игроков. Поэтому мне это решение очень не нравится.

К чему это может привести? Болельщики могут перестать ходить на футбольные матчи.

Если бы предложение поступило «Локомотиву»? Этого не может быть. Мы там играть не будем. Я думаю, такое решение нужно принимать сообща. И его должны принимать большее количество клубов, а не 20. Помимо них есть ещё и другие.