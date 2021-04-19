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Сёмин — о создании Суперлиги: «Это очень плохое решение»

19 апреля 2021, 10:15

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею о создании Европейской Суперлиги.

Это очень плохое решение. УЕФА и ФИФА должны отреагировать. Плохое оно потому, что принято, не спросив мнения болельщиков, которых насчитывается четыре миллиарда, не спросив мнения тренеров и игроков. Поэтому мне это решение очень не нравится.

К чему это может привести? Болельщики могут перестать ходить на футбольные матчи.

Если бы предложение поступило «Локомотиву»? Этого не может быть. Мы там играть не будем. Я думаю, такое решение нужно принимать сообща. И его должны принимать большее количество клубов, а не 20. Помимо них есть ещё и другие.

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25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 11:34
Локомотива там не будет с их автобусом
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 10:36
Всё правильно сказано, Палыч !!!
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 10:24
Палыча жжет глаголом
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