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Газизов — о разгроме «Спартака»: «Никаких двойных премиальных не будет»

19 апреля 2021, 10:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что футболисты «Уфы» не получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

После матча, празднуя победу в раздевалке, футболисты «Уфы» при появлении Газизова начали скандировать: «Двойные! Двойные!»

Никаких двойных премиальных не будет. У меня ведь небольшой клуб со скромным бюджетом. Тем более что мы еще не выполнили основную задачу: остаться в РПЛ. Поэтому говорить о каких-то дополнительных бонусах не стоит.

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Все комментарии
mat73
mat73
19 апреля в 15:02
Будут тройные! Причем за счет Федуна и кО, Газизов его раскрутит в счет долга!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 12:11
На "Зенит" копит....
8 мая "тройные" пообещает....зная что Зенит выиграет...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 11:11
Двойные премиальные Федуну за слив
particular
particular
19 апреля в 11:08
Чёрствый сухарь...
Конечно, ему с 400-ми мультов бонусов не понять тех, кто пластался по газону за зарплату...
makkie
makkie
19 апреля в 10:57
Мутный тип этот Газизов.
Одни проблемы от него у Спартака - что до прихода в клуб, что после.
Противно было смотреть как Газизов вчера кривлялся в VIP-ложе.
drug01
drug01
19 апреля в 10:53
Спасибо за игру!!!!!
beefs
beefs
19 апреля в 10:51
осадил так осадил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 10:50
Разобрались за спасибо,молодцы
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