Газизов — о разгроме «Спартака»: «Никаких двойных премиальных не будет»

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19 апреля 2021, 10:48

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что футболисты «Уфы» не получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ .

После матча, празднуя победу в раздевалке, футболисты «Уфы» при появлении Газизова начали скандировать: «Двойные! Двойные!»