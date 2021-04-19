Газизов — о разгроме «Спартака»: «Никаких двойных премиальных не будет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что футболисты «Уфы» не получат повышенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ.
После матча, празднуя победу в раздевалке, футболисты «Уфы» при появлении Газизова начали скандировать: «Двойные! Двойные!»
Никаких двойных премиальных не будет. У меня ведь небольшой клуб со скромным бюджетом. Тем более что мы еще не выполнили основную задачу: остаться в РПЛ. Поэтому говорить о каких-то дополнительных бонусах не стоит.
8 мая "тройные" пообещает....зная что Зенит выиграет...)))
8 мая "тройные" пообещает....зная что Зенит выиграет...)))
Конечно, ему с 400-ми мультов бонусов не понять тех, кто пластался по газону за зарплату...
Конечно, ему с 400-ми мультов бонусов не понять тех, кто пластался по газону за зарплату...
Одни проблемы от него у Спартака - что до прихода в клуб, что после.
Противно было смотреть как Газизов вчера кривлялся в VIP-ложе.
Одни проблемы от него у Спартака - что до прихода в клуб, что после.
Противно было смотреть как Газизов вчера кривлялся в VIP-ложе.