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Глава РПЛ: «Создание Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола»

19 апреля 2021, 10:24

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал позицию лиги касательно создания Суперлиги Европы.

РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему.

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Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 13:34
создание суперлиги грозит базовым ценностям рфс
beefs
beefs
19 апреля в 10:50
какие ценности когда на кону огромные прибыли...
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 10:39
Богаты хотят иметь больше, бедные хотят хоть что-то поиметь.
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