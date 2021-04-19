Глава РПЛ: «Создание Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал позицию лиги касательно создания Суперлиги Европы.

РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА , ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему.