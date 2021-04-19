Понсе: «Жиго старается всегда сыграть чисто в мяч»

Форвард «Спартака» поделился впечатлениями после поражения от «Уфы» в домашнем матче 26-го тура РПЛ .

Это был очень плохой матч. Не только из-за счета. Мы потеряли три очка. Нам нужно продолжать работать, тренироваться, готовиться к ЦСКА и биться дальше.

Если говорить об удалении Жиго, то затрагиваешь тему судейства. Об этом говорить не очень люблю. Самуэля будет не хватать, он отличный защитник. Мы все готовимся к ЦСКА . Мы должны приложить все усилия, чтобы одержать победу в этой игре.

Жиго старается всегда сыграть чисто в мяч. Нужно пересмотреть этот эпизод. Мне кажется, что там не было желтой. Да, это было агрессивно, но всё в пределах допустимого.