Понсе: «Жиго старается всегда сыграть чисто в мяч»

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе поделился впечатлениями после поражения от «Уфы» в домашнем матче 26-го тура РПЛ.
Это был очень плохой матч. Не только из-за счета. Мы потеряли три очка. Нам нужно продолжать работать, тренироваться, готовиться к ЦСКА и биться дальше.
Если говорить об удалении Жиго, то затрагиваешь тему судейства. Об этом говорить не очень люблю. Самуэля будет не хватать, он отличный защитник. Мы все готовимся к ЦСКА. Мы должны приложить все усилия, чтобы одержать победу в этой игре.
Жиго старается всегда сыграть чисто в мяч. Нужно пересмотреть этот эпизод. Мне кажется, что там не было желтой. Да, это было агрессивно, но всё в пределах допустимого.
Зря Жиго схватил вторую жёлтую - теперь дерби без него, а это проблема!
Опять Кутепов в центре выйдет и привезёт гол!
Зря Жиго схватил вторую жёлтую - теперь дерби без него, а это проблема!
Опять Кутепов в центре выйдет и привезёт гол!
На праздновался уже наверно.
На праздновался уже наверно.