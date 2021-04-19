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Понсе: «Жиго старается всегда сыграть чисто в мяч»

19 апреля 2021, 00:32

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе поделился впечатлениями после поражения от «Уфы» в домашнем матче 26-го тура РПЛ.

Это был очень плохой матч. Не только из-за счета. Мы потеряли три очка. Нам нужно продолжать работать, тренироваться, готовиться к ЦСКА и биться дальше.

Если говорить об удалении Жиго, то затрагиваешь тему судейства. Об этом говорить не очень люблю. Самуэля будет не хватать, он отличный защитник. Мы все готовимся к ЦСКА. Мы должны приложить все усилия, чтобы одержать победу в этой игре.

Жиго старается всегда сыграть чисто в мяч. Нужно пересмотреть этот эпизод. Мне кажется, что там не было желтой. Да, это было агрессивно, но всё в пределах допустимого.

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Все комментарии
makkie
makkie
19 апреля в 11:26
Ну обе жёлтые по делу.
Зря Жиго схватил вторую жёлтую - теперь дерби без него, а это проблема!
Опять Кутепов в центре выйдет и привезёт гол!
VAN ARM
VAN ARM ответ stanichnik (раскрыть)
19 апреля в 09:26
без сомнения))
SHMEL258
SHMEL258
19 апреля в 07:48
Вчера обе команды обделались по полной. Жиго справедливо получил две жёлтые.
stanichnik
stanichnik ответ VAN ARM (раскрыть)
19 апреля в 07:25
Даже если вылетят, что мало вероятно, но все равно такие матчи запоминаются надолго.
ABir
ABir
19 апреля в 05:47
А к Уфе получается , не готовились. Думали, само получится
ДСА
ДСА
19 апреля в 05:27
После таких матчей лучше вообще молчать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 05:11
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    19 апреля в 04:28
    Локтём в лицо это у Понсе с Жиго представление об "игре в мяч"?
    На праздновался уже наверно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    19 апреля в 03:49
    уфа порадовала ))но вылет неизбежен))
    beefs
    beefs
    19 апреля в 02:33
    Агрессивно и в пределах правил...
    Romkurch
    Romkurch
    19 апреля в 00:58
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      19 апреля в 00:39
      Уфе респект, ждем дерби.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      19 апреля в 00:34
      В матче с нами не поможет!
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