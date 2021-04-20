ГлавнаяНовости

«Нужно, чтобы футбол был справедливым». Бекхэм раскритиковал идею Суперлиги

20 апреля 2021, 09:10

Бывший капитан сборной Англии, а ныне владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на создание Суперлиги.

Я из тех, кто любит футбол. Это была моя жизнь, сколько я себя помню. Я любил его с тех пор, как был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще фанат сейчас. Как игрок, а теперь и как владелец, я знаю, что наш спорт — ничто без болельщиков. Нам нужно, чтобы футбол был для всех.

Нам нужно, чтобы футбол был справедливым, и нам нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, игра, которую мы любим, окажется в опасности...

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
david-48
david-48
20 апреля в 09:25
А где он собственно раскритиковал Супер Лигу? Он скорее этим дискредитировал сам УЕФА, ведь УЕФА и начал угрожать и шантажировать клубы с риском их исключения, а еще игрокам, которые тут вообще не при чем... Клубы Супер Лиги вообще не собирались покидать свои чемпионаты, но вот УЕФА и те, кто их поддерживает, готовы сразу же линчивать топ клубы ...
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 09:13
Бекхэм против Суперлиги
Futurista
Futurista
20 апреля в 09:12
Как в несправедливом мире может быть справедливым футбол?)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100