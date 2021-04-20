«Нужно, чтобы футбол был справедливым». Бекхэм раскритиковал идею Суперлиги

Бывший капитан сборной Англии, а ныне владелец «Интер Майами» отреагировал на создание Суперлиги.

Я из тех, кто любит футбол. Это была моя жизнь, сколько я себя помню. Я любил его с тех пор, как был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще фанат сейчас. Как игрок, а теперь и как владелец, я знаю, что наш спорт — ничто без болельщиков. Нам нужно, чтобы футбол был для всех.

Нам нужно, чтобы футбол был справедливым, и нам нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, игра, которую мы любим, окажется в опасности...