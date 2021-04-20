Кассано: «„Интер“, „Милан“ и „Ювентус“ нужно исключить из Серии А»

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20 апреля 2021, 07:41

Экс-нападающий сборной Италии призвал исключить «Милан», «Интер» и «Ювентус» из Серии А после новости о создании Суперлиги Европы, в которую войдут три итальянских гранда.

Невозможно представить себе подобный турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит болельщикам. Меньшие клубы нельзя оставлять в стороне. Я бы попросил Итальянскую федерацию футбола исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, посмотрим, что из этого выйдет. Гравина (Прим. — президент Итальянской федерации футбола) должен быть против этого. Двенадцать клубов не должны управлять футболом.

Ранее сообщалось, что несколько клубов Италии, включая «Аталанту», тоже призвали руководство лиги исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.