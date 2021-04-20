Кассано: «„Интер“, „Милан“ и „Ювентус“ нужно исключить из Серии А»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано призвал исключить «Милан», «Интер» и «Ювентус» из Серии А после новости о создании Суперлиги Европы, в которую войдут три итальянских гранда.
Невозможно представить себе подобный турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит болельщикам.
Меньшие клубы нельзя оставлять в стороне. Я бы попросил Итальянскую федерацию футбола исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.
Пусть они играют в своей лиге, посмотрим, что из этого выйдет. Гравина (Прим. — президент Итальянской федерации футбола) должен быть против этого. Двенадцать клубов не должны управлять футболом.
Ранее сообщалось, что несколько клубов Италии, включая «Аталанту», тоже призвали руководство лиги исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.
Ожидается, что Суперлига будет включать в себя 20 команд и начнется "как можно скорее", согласно заявлению, сделанному вчера вечером. Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал эти планы как "позорные" и "бессмысленные проекты", пригрозив отстранить игроков клубов от участия в чемпионате Европы этим летом.
Лидер Curva Nord Роберто Босетти сказал: “Футбол-это не Суперлига, это люди. В противном случае мы пойдем по стопам НБА и их "мусора".
- Нам неинтересно смотреть матч “Интер " - "Реал Мадрид" или "Интер" - "Манчестер Сити", если мы не едем в Прагу, Варшаву или даже Беневенто в матче 24-го тура чемпионата.”
К "Интеру" в Суперлиге присоединяются "Милан" и "Ювентус", а также шесть клубов Премьер-лиги ("Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль") и три команды из Ла Лиги ("Барселона", "Реал", "Атлетико"). Матчи будут проходить в середине недели, что позволит клубам продолжать участвовать в своих национальных чемпионатах.
Ожидается, что Суперлига будет включать в себя 20 команд и начнется "как можно скорее", согласно заявлению, сделанному вчера вечером. Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал эти планы как "позорные" и "бессмысленные проекты", пригрозив отстранить игроков клубов от участия в чемпионате Европы этим летом.
Лидер Curva Nord Роберто Босетти сказал: “Футбол-это не Суперлига, это люди. В противном случае мы пойдем по стопам НБА и их "мусора".
- Нам неинтересно смотреть матч “Интер " - "Реал Мадрид" или "Интер" - "Манчестер Сити", если мы не едем в Прагу, Варшаву или даже Беневенто в матче 24-го тура чемпионата.”
К "Интеру" в Суперлиге присоединяются "Милан" и "Ювентус", а также шесть клубов Премьер-лиги ("Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль") и три команды из Ла Лиги ("Барселона", "Реал", "Атлетико"). Матчи будут проходить в середине недели, что позволит клубам продолжать участвовать в своих национальных чемпионатах.