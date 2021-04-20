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Кассано: «„Интер“, „Милан“ и „Ювентус“ нужно исключить из Серии А»

20 апреля 2021, 07:41

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано призвал исключить «Милан», «Интер» и «Ювентус» из Серии А после новости о создании Суперлиги Европы, в которую войдут три итальянских гранда.

Невозможно представить себе подобный турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит болельщикам.

Меньшие клубы нельзя оставлять в стороне. Я бы попросил Итальянскую федерацию футбола исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.

Пусть они играют в своей лиге, посмотрим, что из этого выйдет. Гравина (Прим. — президент Итальянской федерации футбола) должен быть против этого. Двенадцать клубов не должны управлять футболом.

Ранее сообщалось, что несколько клубов Италии, включая «Аталанту», тоже призвали руководство лиги исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.

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Timeless
Timeless
20 апреля в 11:28
Курва Норд критикует Суперлигу: "Футбол для всех, давайте не будем копировать НБА”
Ожидается, что Суперлига будет включать в себя 20 команд и начнется "как можно скорее", согласно заявлению, сделанному вчера вечером. Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал эти планы как "позорные" и "бессмысленные проекты", пригрозив отстранить игроков клубов от участия в чемпионате Европы этим летом.

Лидер Curva Nord Роберто Босетти сказал: “Футбол-это не Суперлига, это люди. В противном случае мы пойдем по стопам НБА и их "мусора".
- Нам неинтересно смотреть матч “Интер " - "Реал Мадрид" или "Интер" - "Манчестер Сити", если мы не едем в Прагу, Варшаву или даже Беневенто в матче 24-го тура чемпионата.”

К "Интеру" в Суперлиге присоединяются "Милан" и "Ювентус", а также шесть клубов Премьер-лиги ("Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль") и три команды из Ла Лиги ("Барселона", "Реал", "Атлетико"). Матчи будут проходить в середине недели, что позволит клубам продолжать участвовать в своих национальных чемпионатах.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
20 апреля в 10:34
Уже совершено очевидно что суперлига будет запущена! У фифа и уефа нет никаких рычагов влияния на эти клубы! А эти санкции которыми они пугают - так это просто смешно и детский лепет! За этими большими клубами создателями лиги сила , влияние, мощь , деньги и что самое главное это миллиардная аудитория зрителей по всему миру. Ну кому будет интересно смотреть скажем ЛаЛигу без Барсы, Реала , Атлетико?! Кому интересно будет смотреть АПЛ без ман сити, Челси, ливерпуля, ман юнайтед? Тоже самое и в серии А! Без этих клубов все европейские лиги просядут и просто будут никому не интересны! Поэтому никто их не осмелится исключать из своих чемпионатов национальных. Думаю будут как-то договариваться. Вы просто посмотрите на людей создателей Суперлиги - это далеко не глупые люди и профессионалы! Там все продумано и просчитано лучшими юристами и экономистами! Это действительно грандиозный проект, который будет запущен в ближайшее время. И нет никаких сомнений что он будет успешным! Лично я рад что президент Юве является одним из инициаторов создания Супер лиги!
poodle
poodle
20 апреля в 10:08
ну вот,весь футбольный мир разделился на два лагеря,те кто за и на тех кто против суперлиги,и стоило всё это устраивать,от жира бесятся,не хватает денег топ клубам,а может не надо покупать игроков за 200 лямов,за 200,за двести мляя,куда катится этот мир!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 09:13
Уже сейчас ясно что создание Суперлиги провалилось.
Эдмон
Эдмон
20 апреля в 08:52
Согласен.все клубы исключить
Гриша Гриша
Гриша Гриша
20 апреля в 08:44
Заднеприводным слово не давали
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
20 апреля в 08:37
Раздался голос ,, эксперта’’ из помойки!!
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 08:08
какие все кровожадные и зависливые)))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 07:48
Они ещё ничего пока не сделали.
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