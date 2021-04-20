ГлавнаяНовости

Госенс: «12 клубов Суперлиги могут засунуть эти 150 млн себе в *******»

20 апреля 2021, 06:52

Защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс в интервью Kicker прокомментировал новость о создании Суперлиги 12 топ-клубами Европы.

Это настоящая катастрофа для футбола. Я шокирован тем, что теперь всё это становится явью.

Тот факт, что аутсайдер может победить [фаворита], всегда был основой футбола.

Если теперь появится Суперлига, в которую всегда будут проходить «Арсенал» или «Тоттенхэм» без каких-либо спортивных достижений, значит, футбол будет лишён того, на чём он базировался. Каждый должен понимать, что футбол изменится навсегда и больше никогда не будет прежним.

Во всем мире по-прежнему умирают люди. Денег не хватает везде. 12 клубов, которые создают свою лигу, могут засунуть эти 100-150 млн евро себе в *******.

Печально, что всё решают деньги и только деньги. Ущерб будет настолько велик, что многие болельщики, я надеюсь, будут протестовать против этого, и я приму участие в подобных протестах.

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ Smoke Buddah (раскрыть)
21 апреля в 09:39
Постояли.
Передумали :-D
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ aNOOBis (раскрыть)
20 апреля в 21:07
Друг мой, без обид) Просто хотел пошутить, а не задеть) Арсенал уважаю, но в каждой шутке есть доля правды
PS Поскорее возвращайтесь в элиту!
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 18:48
Задрали всякие ноунеймы и бывшие дуболисты оскорблять мой любимый клуб.

Я, конечно, понимаю, что у Арсенала сейчас чёрная полоса, но очень невежественно ТАК высказываться об этом клубе. Несмотря на все последние неудачи, Арсенал продолжает завоёвывать трофеи, а на данный момент в двух шагах от финала ЛЕ.

И уж точно не игрокам Аталанты об этом говорить. Чувствуется какая-то зависть и обида.
aNOOBis
aNOOBis ответ Smoke Buddah (раскрыть)
20 апреля в 14:57
Ой, да, ладно...
Прям, затроллен аж спать не буду.
Все эти разговоры о величии для слабаков.
По мне Лестер велИк, на второй год после возвращения в АПЛ взял и побил всех этих снобствующих грандов
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ aNOOBis (раскрыть)
20 апреля в 13:22
Шанс для Арсенала хоть рядом со словом "Супер" постоять)
DDT
DDT
20 апреля в 11:53
95% всех проф. футболистов идут по карьерной лестнице (наверх) - это абсолютно логично, для любых профессий в принципе. Начинаешь с малого, с базовой зарплаты (копеек, зачастую) и дальше растешь в профессии и увеличиваешь тем самый и свой статус, и свой доход.
Так вот - в чем разница в желании условного футболиста перейти из Гранады в Барселону, получая в 3-5 раз больше денег, и желании Переса и Ко. из заработанных ИХ КЛУБАМИ условных 500 млн. делить все самим, без посредников, не кормя лигу и другие клубы?
galem72
galem72
20 апреля в 11:23
Интересно, куда бы предложил засунуть эту сумму госенс, если бергамаски изъявили бы желание вступить в эту Суперлигу? Выглядит всё это, как предсмертная конвульсия у проигравшей стороны. ))
aNOOBis
aNOOBis ответ david-48 (раскрыть)
20 апреля в 08:55
Вот, не было бы суперлиги - люди бы умирать перестали, само собой. А с суперлигой и жить не хочется многим
aNOOBis
aNOOBis
20 апреля в 08:53
Госенс, ну, раз такой альтруист, то и играй по контракту за 700-1000 евро в неделю.

Столько бессеребренников повылезало, даже Озил свои пять турецких лир прокукарекал. Как просиживать на лавке за 350 000 в неделю, так он имеет право, а тут осуждает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 08:49
Пусть создают,я хочу это увидеть,только трасляции по тв в России,должны быть бесплатными!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 08:23
Это ещё мягко сказано
david-48
david-48
20 апреля в 08:15
Госенс обеспокоен тем, что в Супер Лиге будут участвовать большие клубы напрямую попадая в турнир, без каких либо отборов, но при этом он не упоминает, либо забыл, что сам УЕФА решил изменить формат Лиги Чемпионов с 2024, где также клубы-гранды буду попадать автоматически в финальную стадию, да и помимо этого, 2 группы будут составлять эти же гранды, где там же не будет никаких так называемых "аутсайдеров"... И причем здесь умирающие люди? На данный момент и без турнира Супер Лиги они умирают, в УЕФА уже лет 20 крутяться миллиарды, или это другое? Да, суть Супер Лиги в деньгах, но появилась она не потому, что кому то хочется уничтожить футбол, да и кто в здравом уме такое вообще представляет? Ничего плохого в том, что кто то хочет заработать, мы живем в таком мире, где это норма, а главное прогресс. УЕФА тоже зарабатывают, даже нагло много, забирая больший процент с каждой игры в ЛЧ. Руководители клубов хотят независимости и развития, поэтому и уходят, что кстати имеют на то полное право. УЕФА в свою очердь лишь истерит и не хочет терять своих главных инвесторов, в данном случае это топ клубы. Ничего удивительного, всего лишь бизнес, одни за прогресс, а другие... это типа Госенса, в данном случае.
ДСА
ДСА
20 апреля в 07:51
Похоже суперклубы скоро включат заднюю.
Бубнин
Бубнин
20 апреля в 07:46
Робин свои миллионы уже раздал умирающим..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
20 апреля в 07:10
Конечно будут протестовать, не все же терпилы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 06:58
Верно выразился Робин.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100