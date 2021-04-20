Госенс: «12 клубов Суперлиги могут засунуть эти 150 млн себе в *******»

Защитник «Аталанты» и сборной Германии в интервью Kicker прокомментировал новость о создании Суперлиги 12 топ-клубами Европы.

Это настоящая катастрофа для футбола. Я шокирован тем, что теперь всё это становится явью.

Тот факт, что аутсайдер может победить [фаворита], всегда был основой футбола.

Если теперь появится Суперлига, в которую всегда будут проходить «Арсенал» или «Тоттенхэм» без каких-либо спортивных достижений, значит, футбол будет лишён того, на чём он базировался. Каждый должен понимать, что футбол изменится навсегда и больше никогда не будет прежним.

Во всем мире по-прежнему умирают люди. Денег не хватает везде. 12 клубов, которые создают свою лигу, могут засунуть эти 100-150 млн евро себе в *******.

Печально, что всё решают деньги и только деньги. Ущерб будет настолько велик, что многие болельщики, я надеюсь, будут протестовать против этого, и я приму участие в подобных протестах.