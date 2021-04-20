Госенс: «12 клубов Суперлиги могут засунуть эти 150 млн себе в *******»

Защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс в интервью Kicker прокомментировал новость о создании Суперлиги 12 топ-клубами Европы.
Это настоящая катастрофа для футбола. Я шокирован тем, что теперь всё это становится явью.
Тот факт, что аутсайдер может победить [фаворита], всегда был основой футбола.
Если теперь появится Суперлига, в которую всегда будут проходить «Арсенал» или «Тоттенхэм» без каких-либо спортивных достижений, значит, футбол будет лишён того, на чём он базировался. Каждый должен понимать, что футбол изменится навсегда и больше никогда не будет прежним.
Во всем мире по-прежнему умирают люди. Денег не хватает везде. 12 клубов, которые создают свою лигу, могут засунуть эти 100-150 млн евро себе в *******.
Печально, что всё решают деньги и только деньги. Ущерб будет настолько велик, что многие болельщики, я надеюсь, будут протестовать против этого, и я приму участие в подобных протестах.
Передумали :-D
Передумали :-D
PS Поскорее возвращайтесь в элиту!
PS Поскорее возвращайтесь в элиту!
Я, конечно, понимаю, что у Арсенала сейчас чёрная полоса, но очень невежественно ТАК высказываться об этом клубе. Несмотря на все последние неудачи, Арсенал продолжает завоёвывать трофеи, а на данный момент в двух шагах от финала ЛЕ.
И уж точно не игрокам Аталанты об этом говорить. Чувствуется какая-то зависть и обида.
Я, конечно, понимаю, что у Арсенала сейчас чёрная полоса, но очень невежественно ТАК высказываться об этом клубе. Несмотря на все последние неудачи, Арсенал продолжает завоёвывать трофеи, а на данный момент в двух шагах от финала ЛЕ.
И уж точно не игрокам Аталанты об этом говорить. Чувствуется какая-то зависть и обида.
Прям, затроллен аж спать не буду.
Все эти разговоры о величии для слабаков.
По мне Лестер велИк, на второй год после возвращения в АПЛ взял и побил всех этих снобствующих грандов
Прям, затроллен аж спать не буду.
Все эти разговоры о величии для слабаков.
По мне Лестер велИк, на второй год после возвращения в АПЛ взял и побил всех этих снобствующих грандов
Так вот - в чем разница в желании условного футболиста перейти из Гранады в Барселону, получая в 3-5 раз больше денег, и желании Переса и Ко. из заработанных ИХ КЛУБАМИ условных 500 млн. делить все самим, без посредников, не кормя лигу и другие клубы?
Так вот - в чем разница в желании условного футболиста перейти из Гранады в Барселону, получая в 3-5 раз больше денег, и желании Переса и Ко. из заработанных ИХ КЛУБАМИ условных 500 млн. делить все самим, без посредников, не кормя лигу и другие клубы?
Столько бессеребренников повылезало, даже Озил свои пять турецких лир прокукарекал. Как просиживать на лавке за 350 000 в неделю, так он имеет право, а тут осуждает.
Столько бессеребренников повылезало, даже Озил свои пять турецких лир прокукарекал. Как просиживать на лавке за 350 000 в неделю, так он имеет право, а тут осуждает.