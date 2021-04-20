ГлавнаяНовости

Перес: «Суперлига спасёт футбол»

20 апреля 2021, 02:22

Президент «Реала» Флорентино Перес дал развёрнутый комментарий о создании европейской Суперлиги. Ранее стало известно, что Перес станет президентом нового турнира.

Об ультиматумах УЕФА

Они не выгонят нас из Лиги чемпионов или Ла Лиги, мы в полной безопасности.

Игрокам [клубов Суперлиги] стоит сохранять спокойствие [после угроз относительно возможности участия в соревнованиях под эгидой УЕФА], потому что угрозы не будут воплощены. Но те, кто управляет монополией в УЕФА, должны быть прозрачными. УЕФА выставляет себя не в лучшем свете.

Они представили новый формат Лиги чемпионов, который никто не понимает, и говорят, что изменения вступят в силу в 2024 году. К 2024 году мы все уже умрём! Есть клубы, которые потеряли сотни миллионов.

Суперлига призвана «спасти футбол»

Мы постараемся начать [Суперлигу] как можно скорее. Мы планируем поговорить с УЕФА и ФИФА. Я не знаю, почему они должны злиться. Что касается формата УЕФА, во-первых, я его не понял, во-вторых, он не приносит необходимого дохода для спасения футбола.

Когда я говорю «спасение футбола», я имею в виду спасение всех, чтобы в течение следующих 20 лет мы могли по крайней мере жить в мире. Ситуация очень драматична. Мы считаем, что этот формат сможет спасти футбол, как Кубок европейских чемпионов спас футбол в 50-е.

Суперлига — не закрытый турнир

Это не закрытая лига, мы верим в заслуги всех команд. Футбол должен развиваться, как и компании, люди, менталитет. Интернет изменил свой подход, футбол тоже должен измениться и адаптироваться к тому времени, в котором мы живём.

Футбол теряет интерес людей, вы видите, что аудитория становится меньше, [доходы от телевизионных прав] становятся меньше, поэтому нужно было что-то делать. Футбол глобален, и у этих 12 команд есть и другие поклонники со всего света.

Топ-клубы Европы теряют деньги

Крупнейшие клубы Англии, Италии и Испании должны были найти выход из по-настоящему ужасающей ситуации, в которой они оказались. Ассоциация европейских клубов заявляет о потере в 5 млрд евро. «Реал» за два сезона потерял 400 млн евро.

Когда у вас нет дохода, кроме как от прав на ТВ, лучший способ увеличить его — получить больше интересных матчей, которые могли бы смотреть болельщики по всему миру. Поэтому мы пришли к выводу, что вместо участия в Лиге чемпионов мы создадим Суперлигу и сможем наверстать упущенное.

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 08:31
В этот раз не вышло, но это дело времени.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ SHMEL (раскрыть)
21 апреля в 08:29
Я отвечал на ваши измышления, так-то )
SHMEL
SHMEL ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
20 апреля в 19:22
Не вижу смысла вести дискуссию о мертворождённом проекте, если даже игроки и тренеры включенных в этот проект команд резко против этой затеи.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ SHMEL (раскрыть)
20 апреля в 18:27
Не вижу ничего плохого. Нужные болельщикам и зрителям лиги будут жить, а остальные просто развалятся. Мы сейчас как бы о рынке говорим, если называть вещи своими именами. Монополия всегда плохо, а на сегодняшний день весь футбол находится в монополии.
Ми Ша
Ми Ша ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
20 апреля в 16:41
В том, что все ляжит на плечи нас - болельщиков я с вами согласен. Ещё больше платить не хотелось бы. Просто пытаюсь посмотреть на ситуацию с разных сторон, ведь новое не всегда плохо, а подобные форматы соревнований имеют место быть в других видах спорта. Формат где играют лучшие и многим это нравится.
Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 15:06
Другие клубы не понимают, что Перес будет рулить суперлигой))
Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 15:05
Так вот, кто замутил все))
SHMEL
SHMEL ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
20 апреля в 15:01
А вам не кажется, что через год-два где-нибудь кто-нибудь решит создать ещё пару тройку лиг на своё усмотрение. со своими правилами и футбол вообще перестанет интересовать болельщиков? Как насчёт того, чтобы Зенит, Спартак,Локо и ЦСКА создали свою собственную лигу а остальные пусть варятся как хотят? Это абсурдная идея и я за жёсткое наказание её идейных вдохновителей.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Ми Ша (раскрыть)
20 апреля в 14:53
Нет хоккей не смотрю. Когда была Советская школа хоккея, ещё называли комбинационный хоккей, было интересно. Сейчас силовой хоккей, его мне смотреть не интересно. Я согласен, что за всё надо платить, и существующий порядок меня устраивал. Я брал билет на стадион и смотрел футбол по телевизору. Теперь мне говорят клубы должны зарабатывать, поэтому ты будешь платить за трансляции и больше платить за стадион. Потому что по другому отбить суммы инвестируемые в Супер лигу не получиться.
Команды, их игроки, тренеры и так получают миллионы. Почему я должен оплачивать новые миллионы для них.
Ми Ша
Ми Ша ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
20 апреля в 13:27
Я матчи с нашими командами и бесплатно не смотрел, а если «вещь» стоящая, почему бы за неё не заплатить? Мы живем в век капитализма, да и вообще, с чего люди взяли, что многое должно быть бесплатно?). Любой труд должен вознаграждаться... Не утверждаю конечно, что идея ЕСЛ гениальна, но и собственников клубов понимаю, они хотят зарабатывать. С чего они должны думать о слабых? Хоккей КХЛ смотрите?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Ми Ша (раскрыть)
20 апреля в 13:08
Когда Вы платили 2500, я ничего не платил. Правда ничего не смотрел кроме игр наших клубов.
С суперлигой Вы будете платить 5000 условно(я не знаю во сколько морганы оценят свой вклад в развитие футбола) Я перестану смотреть матчи и с нашими командами.
Как то так примерно выйдет.
Маха
Маха
20 апреля в 12:53
Перес правильно говорит
Верг
Верг
20 апреля в 12:50
Мне бы зашел этот турнир вместо лиги наций или отборов на чм и че, Последние бы решались игрой в покер между главами государств!
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 12:38
Ох, как бы я хотел, чтобы этот вирус был действительно фейковым(
Smoke Buddah
Smoke Buddah
20 апреля в 12:37
Тупой Перес, долгов по 400 лямов за сезон, а кто в этом виноват то? Кто делает раздутые трансферы и высокие зарплаты?? Набери молодёжь, плати по 500 000 каждому в год и рули своим Реалом без долгов, кретин!!!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ vastudio (раскрыть)
20 апреля в 12:06
из всех кто подписался в суперлигу в плане финансов Ливерпуль,Челси и Сити чувствуют себя ещё более или менее,вот Реал,Барса Милан и Ювентус там совсем беда с деньгами,там такой пипец рисуется маслом,что в лучшем случае все окажуться в статусе любителей.
vastudio
vastudio ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
20 апреля в 12:04
Так сам Ливер ещё пару лет назад по своим результатам не попал бы в эту Переслигу))) А ещё раньше МС и Челси)
Stalker-ato
Stalker-ato
20 апреля в 12:02
во-вторых, он не приносит необходимого дохода для спасения футбола.Чтобы понять,что то большое,надо понять сначало малое
Вот я работаю водителям международникам-дальнобойщиком в Литве,получаю 62 евро в сутки+ каждый месяц у меня есть левак,2000-2200 евро у меня выходит,когда мне очень нужны были деньги я тратил в месяц 250-300 евро а остальное собирал,чтобы купить квартиру.
Но если бы я тратил не 250-300 евро а более 2000,то есть что заработал+ещё овер драфт оформил,долги брал то я бы ничего не собрал и остался в долгах,а потом,что бы отдать долги сказал.,,Я фуру продал с товаром,, свои проблемы решил а остальное ваши проблемы.
так и перес,загнал клуб в колосальные долги,а решить проблему решил за счёт всех остальных,и думает я мол умный а вы все тупые.....
vastudio
vastudio ответ Гриша Гриша (раскрыть)
20 апреля в 11:58
    vastudio
    vastudio ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    20 апреля в 11:57
    Тебе не мешало бы полежать на кислороде, тогда узнал бы что такое псевдовирус.
    vastudio
    vastudio ответ egoos (раскрыть)
    20 апреля в 11:54
    Золотые слова, этих двух (плюс фиатовского) кабинетных деятелей посадить, а клубы расформировать. Без них мир станет чище)
    vastudio
    vastudio ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    20 апреля в 11:49
      abramjan
      abramjan
      20 апреля в 11:47
      Поразительно сколько "экспертов" на соккер сидит))
      Ми Ша
      Ми Ша ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
      20 апреля в 11:18
      ЕСЛ не главный рычаг съема денег с населения, все и без нее как на дрожжах дорожает)). А купить годовой абонемент на условном ОККО не накладно и не жалко, я заплатил 2500 руб. +/- за год по акции и смотрю с удовольствием в отличном качестве + повторы и дополнительные материалы
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
      20 апреля в 11:11
      а что футбол в опасности и его надо спасать?
      создание Суперлиги это попытка заработать бабло, а не спасти футбол.
      dzvinka
      dzvinka ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
      20 апреля в 11:09
      именно, это не бабки с неба, это кредитные бабки под немалый процент.
      Перес хорош только в одном, в мошенничестве и вранье, и эта история именно об этом.
      Пересу перестали давать кредиты пад залог реала, он решил заложить всю европу
      dzvinka
      dzvinka
      20 апреля в 11:06, ред.
      в суперлиге не будет ничего супер... это будет помойка....
      кто там супер? лига где владелец одного из клубов призедент лиги?))) ахахаха
      и матчи, реал - тотенхем, реал - арсенал, реал - атлетико ---- ох****но интересные матчи, ага?!))) а потом наоборот, тотенхем - реал, арсенал Артеты - реал, вечный афтобус атлетико - реал.
      На сколько вас хватит такой суперлиги?))) вы тронулись чтоли? это пар*ша полная. Игра Ливерпуля с Лидсом вчера была круче этого. Какая суперлига Ливерпулю? они Лидс не могут обыграть.
      В этом проекте все ложь - даже слово "супер" не имеет к этому ничего общего.
      это будет г*вно лига им. Переса. жрите не обляпайтесь, называется.

      был годами цирк в лолиге - теперь старый банкрот хочет превратить всю европу в цирк, и хитро63е америкосы ему в этом помогают
      Шуnя771
      Шуnя771
      20 апреля в 11:04
      Деньги могут решить всё...
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      20 апреля в 11:02
      Организаторы суперлиги обещают всем больше денег. А откуда деньги Зин?
      Банк Морганов даёт. А вы прочитали как он их отбивать собирается?
      На продаже рекламы и трансляций. Сейчас вы материте Матч ТВ и бесплатно смотрите матчи лиги чемпионов. А потом при морганах будете платить абонементы. А чтобы войти в рекламный пул, компании начнут платить по новой цене. А им как деньги вернуть?
      Правильно! повысить цены на свою продукцию. За которую будете платить вы, дорогие телезрителя (ударение на последней букве).
      Поэтому супер лига конкретный проект съёма денег с населения.
      А то футболисты мало миллионов получают, а собственникам клубов иногда даже на бутерброды с икрой не хватает.
      dzvinka
      dzvinka
      20 апреля в 11:00, ред.
      то, что перес без 5 минут банкрот - это его проблемы а не проблемы футбола. Спасать футбол перес не собирается, он думает лишь про свой зад и готов ради него убить футбол.
      То что барса без пяти минут банкрот это тоже из дело. То что Генри имеет -200 лямов убытков по РедСокс - это тоже его дело. Интер - тоже банкроты, Аньелли сидит без денег - не хнатает на судей в СериАле даже - на футболках п***са ничего не заработали... ведь он швыряет их о газон как и капитанскую повязку и не может забить со штрафного... дети покупают футболки Пьянича. Все эти клубы пустить под топор.
      Гнать и банить, банить и гнать!))) Без них футбол станет лучше

      во вью переса наглая ложь и перекручивание фактов. Богатые клубы раздули зарплаты и агентов - пускай теперь сами и банкротятся.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100