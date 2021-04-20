Перес: «Суперлига спасёт футбол»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал развёрнутый комментарий о создании европейской Суперлиги. Ранее стало известно, что Перес станет президентом нового турнира.

Они не выгонят нас из Лиги чемпионов или Ла Лиги, мы в полной безопасности.

Игрокам [клубов Суперлиги] стоит сохранять спокойствие [после угроз относительно возможности участия в соревнованиях под эгидой УЕФА ], потому что угрозы не будут воплощены. Но те, кто управляет монополией в УЕФА , должны быть прозрачными. УЕФА выставляет себя не в лучшем свете.

Они представили новый формат Лиги чемпионов, который никто не понимает, и говорят, что изменения вступят в силу в 2024 году. К 2024 году мы все уже умрём! Есть клубы, которые потеряли сотни миллионов.

Суперлига призвана «спасти футбол»

Мы постараемся начать [Суперлигу] как можно скорее. Мы планируем поговорить с УЕФА и ФИФА . Я не знаю, почему они должны злиться. Что касается формата УЕФА , во-первых, я его не понял, во-вторых, он не приносит необходимого дохода для спасения футбола.

Когда я говорю «спасение футбола», я имею в виду спасение всех, чтобы в течение следующих 20 лет мы могли по крайней мере жить в мире. Ситуация очень драматична. Мы считаем, что этот формат сможет спасти футбол, как Кубок европейских чемпионов спас футбол в 50-е.

Суперлига — не закрытый турнир

Это не закрытая лига, мы верим в заслуги всех команд. Футбол должен развиваться, как и компании, люди, менталитет. Интернет изменил свой подход, футбол тоже должен измениться и адаптироваться к тому времени, в котором мы живём.

Футбол теряет интерес людей, вы видите, что аудитория становится меньше, [доходы от телевизионных прав] становятся меньше, поэтому нужно было что-то делать. Футбол глобален, и у этих 12 команд есть и другие поклонники со всего света.

Топ-клубы Европы теряют деньги

Крупнейшие клубы Англии, Италии и Испании должны были найти выход из по-настоящему ужасающей ситуации, в которой они оказались. Ассоциация европейских клубов заявляет о потере в 5 млрд евро. «Реал» за два сезона потерял 400 млн евро.

Когда у вас нет дохода, кроме как от прав на ТВ, лучший способ увеличить его — получить больше интересных матчей, которые могли бы смотреть болельщики по всему миру. Поэтому мы пришли к выводу, что вместо участия в Лиге чемпионов мы создадим Суперлигу и сможем наверстать упущенное.