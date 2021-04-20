ГлавнаяНовости

Ван дер Сар — о создании Суперлиги: «„Аякс“ ошеломлён и разочарован»

20 апреля 2021, 03:59

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост генерального директора «Аякса», прокомментировал решение 12 топ-клубов Европы создать Суперлигу.

«Аякс» ошеломлён и разочарован объявлением о возможном создании Суперлиги. Мы поддерживаем новый формат, предложенный УЕФА.

Работая в Ассоциации европейских клубов, я несколько лет участвовал в обсуждениях нового формата клубных турниров УЕФА. «Аякс» и Королевский футбольный союз Нидерландов вместе боролись за внесение ряда изменений, чтобы сделать участие в Лиге чемпионов более доступным для клубов.

Мы думали, что нашли решение в так называемой швейцарской модели, предусматривающей больше еврокубковых турниров для большего числа клубов.

Мы очень разочарованы таким неожиданным поворотом, на который решились коллеги-руководители некоторых ведущих клубов Европы и который угрожает будущему европейского футбола.

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
20 апреля в 20:58
Не нравится - не смотрите Динамо-Лацио, мне кубок Италии не интересен от слова совсем, так же кубок Франции и Испании к примеру. Барселона недавно выиграла кубок, мне на это абсолютно фиолетово, теперь надо от кубков отказываться? А внутренние игры чемпионатов аля Хетафе-Вальядолид в крестики нолики разыгрывать или на кубиках и не засорять эфир! Только топы, только хардкор!!!
chyastism
chyastism
20 апреля в 08:45
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ КЭТиК (раскрыть)
20 апреля в 07:07
Аххахах, а Реалу с 400 миллионым долгом хватило?
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 06:26
Здраво сказал
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 04:44
У Аякса денег не хватило, что бы вступить в Суперлиге.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 04:35
Ошеломлён и разочарован не только Аякс.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 апреля в 04:34
А почему "Аяксу" не предложили?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100