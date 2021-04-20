Ван дер Сар — о создании Суперлиги: «„Аякс“ ошеломлён и разочарован»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов , ныне занимающий пост генерального директора «Аякса», прокомментировал решение 12 топ-клубов Европы создать Суперлигу.

«Аякс» ошеломлён и разочарован объявлением о возможном создании Суперлиги. Мы поддерживаем новый формат, предложенный УЕФА .

Работая в Ассоциации европейских клубов, я несколько лет участвовал в обсуждениях нового формата клубных турниров УЕФА . «Аякс» и Королевский футбольный союз Нидерландов вместе боролись за внесение ряда изменений, чтобы сделать участие в Лиге чемпионов более доступным для клубов.

Мы думали, что нашли решение в так называемой швейцарской модели, предусматривающей больше еврокубковых турниров для большего числа клубов.

Мы очень разочарованы таким неожиданным поворотом, на который решились коллеги-руководители некоторых ведущих клубов Европы и который угрожает будущему европейского футбола.