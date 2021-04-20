Ван дер Сар — о создании Суперлиги: «„Аякс“ ошеломлён и разочарован»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост генерального директора «Аякса», прокомментировал решение 12 топ-клубов Европы создать Суперлигу.
«Аякс» ошеломлён и разочарован объявлением о возможном создании Суперлиги. Мы поддерживаем новый формат, предложенный УЕФА.
Работая в Ассоциации европейских клубов, я несколько лет участвовал в обсуждениях нового формата клубных турниров УЕФА. «Аякс» и Королевский футбольный союз Нидерландов вместе боролись за внесение ряда изменений, чтобы сделать участие в Лиге чемпионов более доступным для клубов.
Мы думали, что нашли решение в так называемой швейцарской модели, предусматривающей больше еврокубковых турниров для большего числа клубов.
Мы очень разочарованы таким неожиданным поворотом, на который решились коллеги-руководители некоторых ведущих клубов Европы и который угрожает будущему европейского футбола.
Но при этом забывают сказать, что любителям футбола в массе своей плевать на игру вида Загреб - Лацио или Шальке - Тулуза. Все хотят смотреть Ливерпуль, Барселону или Сити, а не тратить полтора часа на что-то похожее на РПЛ.
Суперлиге быть! Как бы многие этого не хотели.
Но при этом забывают сказать, что любителям футбола в массе своей плевать на игру вида Загреб - Лацио или Шальке - Тулуза. Все хотят смотреть Ливерпуль, Барселону или Сити, а не тратить полтора часа на что-то похожее на РПЛ.
Суперлиге быть! Как бы многие этого не хотели.