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«Ман Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» покинули Суперлигу

21 апреля 2021, 01:23

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» официально покинули Суперлигу Европы.

Соответствующие объявления появились на сайтах клубов АПЛ.

Ранее о выходе из Суперлиги объявил «Манчестер Сити».

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Brooklyn888
Brooklyn888
21 апреля в 15:06
Большие деньги всегда свое берут ,тут даже без вариантов!
vastudio
vastudio
21 апреля в 12:19
    galem72
    galem72
    21 апреля в 11:00
    Откровенно сырой стартап был у "отцов-основателей". Полностью не продуманы ответные шаги уефе и всяким чеферинам после вставления ими палок в колёса. Да и как можно было упустить мнения болельщиков и самих игроков этих клубов?!

    Идея Суперлиги, возможно, и хороша, но сама организация — на уровне песочницы!
    Roger Young
    Roger Young
    21 апреля в 09:38
    недолго песенка играла
    karnager
    karnager
    21 апреля в 09:01
    Люди консервативны и не любят перемен. Если бы а 2021 году вместо мяча футболисты играли банкой из под пива, а существовал бы мяч, то его тоже бы преданные фанаты не признали бы, поскольку вековые традиции и правила нарушать нельзя!

    По мне идея интересная, на один сезон могла бы проконать с топ-клубами, а дальше бы уже смотрели, как прошло бы. Но УЕФА тоже боятся, что однажды уйдут и не вернутся.

    У нас в плавании миллиардер Григоришин создал свою лигу плавания, в которой очень круто выстроены контракты пловцов, медийность и тд И там теперь можно очень хорошо зарабатывать, а до этого 80% денег ФИНА себе забирала призовых. Альтернатива нужна, потому что конкуренция - двигатель прогресса
    steel900
    steel900
    21 апреля в 08:47
    Не думаю что Перец и Ко откажутся от этой затеи, 6 млрд. на дороге не валяются.
    Проведут "работу над ошибками" и на второй круг.
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    21 апреля в 08:23, ред.
      SHMEL
      SHMEL
      21 апреля в 07:59
      Вот это правильно, разумное решение.
      zooveterinar
      zooveterinar
      21 апреля в 07:57
      Саксоны ,как всегда заднюю включили,что в первой мировой,что во-второй,так и здесь!!!
      manutd navsegda
      manutd navsegda
      21 апреля в 07:42
      Чердак оказался прав это был просто шантаж, чтобы выбить бобла из уефа.
      ATG
      ATG ответ Мessi 10 (раскрыть)
      21 апреля в 07:20
      Ждём Зенит
      Klaus-S
      Klaus-S ответ Little Caprice (раскрыть)
      21 апреля в 07:05
      Вполне возможно что вы правы. Решили прощупать почву, посмотреть реакцию УЕФА и футбольной общественности.
      В политике так часто делают.
      Мessi 10
      Мessi 10
      21 апреля в 07:02
      Красавцы. Барса то с Атлетико че сидят? Пора на выход
      Klaus-S
      Klaus-S
      21 апреля в 06:58
      Ха-ха...
      Как говорил классик: Кажется мне - это была комедия.
      Анд-м
      Анд-м
      21 апреля в 06:54
      Вот и славненько.
      112910415
      112910415
      21 апреля в 06:29
      пока закрыли тему
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      21 апреля в 06:14
      Англосаксы первыми дёру дают.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      21 апреля в 05:03
      Протрезвели похоже господа. А то от сказочных миллиардов приторчали малость.
      ATG
      ATG
      21 апреля в 03:36
        Фара Миркасимов
        Фара Миркасимов
        21 апреля в 03:34
        Я за создании суперлигу мне не интересно смотреть матчи Виктория Шахтер Порту
        Ислам0926
        Ислам0926
        21 апреля в 02:44
        Перес должен сложить полномочия или 1/2 4 пенальти обеспечены
        Твой Арсен
        Твой Арсен
        21 апреля в 02:06
        УЕФА нагнул толстосумов как и ожидалось. Даже дня не просуществовала эта пуперлига. И это их ещё из еврокубков не кикнули, тогда бы вообще на коленях приползли...
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
        21 апреля в 02:02
        в том, что решения об участии своих клубов в СЛ принималось ими "втихаря" , без обсуждения с тренерами, футболистами и с самыми важным элементом футбола - преданными болелами фанатами!
        CSKA2012
        CSKA2012
        21 апреля в 01:47
        О для Зенита место освободили)))
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        21 апреля в 01:41, ред.
        И это правильно! подвели-подставили владельцы-руководители клубов своих фанатов. Хорошо , что вовремя одумались
        Little Caprice
        Little Caprice
        21 апреля в 01:41
        Это только начало. Выглядит так, будто инициаторы Суперлиги специально сделали это всё резко и неожиданно, чтобы УЕФА в один момент выложила все козыри. Теперь проанализируют ситуацию, проведут работу по слабым позициям (например, медленно и планомерно будут убеждать фанатов, что затея - во!) и через годик-два накатят второй волной.
        mphuZ
        mphuZ
        21 апреля в 01:40
        Это потеря для Арсенала..
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        21 апреля в 01:40
        Их примеру последуют Зенит и Камаз, начало конца суперлиги
        Найманчик
        Найманчик
        21 апреля в 01:39
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          21 апреля в 01:34
          Финита ля комедия ахах)
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