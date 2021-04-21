«Ман Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» покинули Суперлигу

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» официально покинули Суперлигу Европы.
Соответствующие объявления появились на сайтах клубов АПЛ.
Ранее о выходе из Суперлиги объявил «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» официально покинули Суперлигу Европы.
Соответствующие объявления появились на сайтах клубов АПЛ.
Ранее о выходе из Суперлиги объявил «Манчестер Сити».
Идея Суперлиги, возможно, и хороша, но сама организация — на уровне песочницы!
Идея Суперлиги, возможно, и хороша, но сама организация — на уровне песочницы!
По мне идея интересная, на один сезон могла бы проконать с топ-клубами, а дальше бы уже смотрели, как прошло бы. Но УЕФА тоже боятся, что однажды уйдут и не вернутся.
У нас в плавании миллиардер Григоришин создал свою лигу плавания, в которой очень круто выстроены контракты пловцов, медийность и тд И там теперь можно очень хорошо зарабатывать, а до этого 80% денег ФИНА себе забирала призовых. Альтернатива нужна, потому что конкуренция - двигатель прогресса
По мне идея интересная, на один сезон могла бы проконать с топ-клубами, а дальше бы уже смотрели, как прошло бы. Но УЕФА тоже боятся, что однажды уйдут и не вернутся.
У нас в плавании миллиардер Григоришин создал свою лигу плавания, в которой очень круто выстроены контракты пловцов, медийность и тд И там теперь можно очень хорошо зарабатывать, а до этого 80% денег ФИНА себе забирала призовых. Альтернатива нужна, потому что конкуренция - двигатель прогресса
Проведут "работу над ошибками" и на второй круг.
Проведут "работу над ошибками" и на второй круг.
исторический момент всё то, что произошло) клубам АПЛ позор! хотели поиметь все футбольные клубы Англии, но по итогу сейчас их рассказы о том, как им не всё равно на болельщиков - вызывают неуважение и смех) мне было бы очень стыдно, будучи я болелой Арсенала или МЮ. но благодаря их трусости, возможно, сохранится тот футбол, который мы всё любим (структуру. система уже давно прогнивает)
ПСЖ и Баварии - уважение. Румменинге умнее всех островитян вместе взятых оказался
МС тоже молодцы, первые ушли, а не как приблуды из Лондона или юнайтеда
исторический момент всё то, что произошло) клубам АПЛ позор! хотели поиметь все футбольные клубы Англии, но по итогу сейчас их рассказы о том, как им не всё равно на болельщиков - вызывают неуважение и смех) мне было бы очень стыдно, будучи я болелой Арсенала или МЮ. но благодаря их трусости, возможно, сохранится тот футбол, который мы всё любим (структуру. система уже давно прогнивает)
ПСЖ и Баварии - уважение. Румменинге умнее всех островитян вместе взятых оказался
МС тоже молодцы, первые ушли, а не как приблуды из Лондона или юнайтеда
В политике так часто делают.
В политике так часто делают.
Как говорил классик: Кажется мне - это была комедия.
Как говорил классик: Кажется мне - это была комедия.